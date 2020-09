Cultura.- Cortés felicita a Enguita pel nomenament com a nova directora de l'IVAM i li ofereix la seua col·laboració

Així ho ha comentat en declaracions als mitjans, després de la presentació de la intervenció 'Plàtan-siesta (1970)' d'Artur Heras en l'esplanada de l'IVAM, en ser preguntat per la futura directora d'aquest espai museístic, proposta per la comissió responsable de les valoracions del concurs internacional per a la direcció de l'IVAM, i que està previst que s'incorpore a la fi de mes.

Al respecte, Cortés ha assenyalat que dilluns passat va cridar a Enguita per a felicitar-la pel seu nomenament i per a oferir-se "en tot allò que li poguera ajudar".

Així, va traslladar a la seua successora al capdavant de l'IVAM que "tot allò en el que jo poguera ajudar-li o col·laborar perquè el museu fora cada dia millor o estiguera millor, no només és que no tenia cap problema, sinó que em vaig oferir a açò", ha assegurat.

José Miguel G. Cortés deixarà doncs la direcció de l'IVAM després de quasi sis anys en el càrrec a la fi de setembre, quan està previst que entre Nuria Enguita.