Los Mossos detienen a un independentista por resistirse a identificarse mientras hacía una pintada

⚠️La companya detinguda quedarà en llibertat en pocs minuts. L'advocat d'Alerta ha pogut assistir-la i els @mossos asseguren que la deixaran en llibertat.



Gràcies pel suport, per l'enrenou i per no defallir!



Si ens toquen a una... responem!#Diada2020 ✊@Endavant_OSAN