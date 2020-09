Susanna Griso cuenta que sufrió acoso sexual en el metro: "Tuve que gritar a un tipejo por hacerme eso"

La violencia contra las mujeres siempre ha generado un debate en la sociedad que versa sobre dónde se deben posicionar los límites entre lo que está mal o no. Los colaboradores de Espejo público han analizado este viernes sobre algunos datos sobre violencia sexual y acoso sexual.

Lorena García ha explicado unos datos aportados por el Ministerio de Igualdad en el pasado año 2019. Según esta encuesta, el 57% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual por el mero de ser mujer. Además, el 75,2% de las mujeres reconoce haber sufrido acoso sexual, ya sea con miradas incómodas o con tocamientos no consentidos.

Los colaboradores del magazine matutino se han sorprendido, especialmente, con el dato de que el 92% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja no denuncia. María Jamargo parecía no estar de acuerdo con algunos puntos de esta encuenta y ha añadido: "No se puede mezclar el acoso sexual con miradas dudosas, con piropos o con chorradas. Hay que separar muy claro lo que es acoso o no, el resto es ideología y propaganda.

La presentadora Susanna Griso ha defendido la necesidad de incluir este tipo de comportamientos dentro del acoso sexual. Además, la periodista ha explicado que durante la reunión que ha tenido el equipo a primera hora de la mañana, la mayoría de las mujeres presentes han asegurado haber sufrido alguna mala experiencia de acoso sexual.

"Todos teníamos una experiencia o alguna amiga o familiar que una mala experiencia yendo en metro, en una aglomeración, en una manifestación... El contacto físico no deseado se produce mucho", ha comentado la presentadora. María Jamardo ha puesto la duda sobre lo que puede considerarse un tocamiento no deseado o no y ha opinado que rozarse con más personas en un metro abarrotado no puede considerarse un tocamiento.

"Dudo que una mujer no sepa la diferencia", ha respondido molesta la conductora del programa. "Me niego a aceptar que el cien por cien 100 por cien de los hombre son unos cerdos por sistema", ha añadido la periodista de Okdiario.

En ese momento, Susanna Griso ha contado una experiencia personal en la que fue víctima de tocamientos físicos sin consentimiento. "A mí me ha pasado en el metro, tuve que gritar a un tipejo por hacerme eso. Cuando coges el transporte público y eres mujer has pasado por eso.", ha explicado Griso a sus compañeros.