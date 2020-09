Magdaleno (PSN) pide a UPN que "si verdaderamente apuesta por el Canal de Navarra o el TAP" apruebe los PGE de 2021

"Les pedimos que sean coherentes con lo que dicen y hacen en Navarra. Si han votado favorablemente al Plan Reactivar Navarra, donde se incluyen estas infraestructuras, deben votar favorablemente o por lo menos no obstaculizar la aprobación de los PGE que es donde se establece su financiación", ha señalado Magdaleno.

En una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político, el senador socialista ha remarcado que "discrepamos en muchísimas cosas con UPN, pero siempre hemos coincidido en el marco institucional de Navarra y también en que queremos generar riqueza y prosperidad para Navarra".

Por ello, les ha pedido que si "verdaderamente apuestan por el Canal o el TAP" voten a favor de los PGE o no los "obstaculicen". "No entenderíamos que sus desavenencias internas les llevara a tener estrategias contradictorias en Navarra y en Madrid, lo que perjudicaría a los ciudadanos", ha subrayado.

Para Magdaleno, "es el momento de los partidos de Estado y de comunidad" y ha considerado que "corresponde a UPN decidir si financia lo que apoya en Navarra o continúa en la estrategia de los partidos que se autoexcluyen en España".

En este sentido, ha pedido a los regionalistas que "dejen de recibir palmaditas y aplausos por parte de los miembros de Vox y se centren y apoyen o por lo menos no entorpezcan la aprobación de los PGE". En su opinión, en caso contrario, "cuando digan que defienden en la Comunidad foral el TAP o el Canal de Navarra no serán creíbles porque no votan a favor de su financiación".

Según ha expuesto el senador del PSN, los Presupuestos de 2021 "son mucho más importantes que los de cualquier otro momento, ya que son los presupuestos de la reconstrucción económica" y ha advertido de que "estamos hablando del futuro de varias generaciones". "No van a ser unos presupuestos de partido, sino que van a ser los presupuestos de país", ha enfatizado, para señalar que "no es el momento de sacar rédito cabalgando a los lomos de la crisis, sino de la unidad".

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Por otro lado, Toni Magdaleno ha puesto en valor la gestión que ha hecho el Gobierno de España de la pandemia ya que, según ha dicho, "ha priorizado las vidas humanas sobre la economía, de ahí el estado de alarma que hemos aprobado y las distintas prórrogas". Y ha criticado que "incomprensiblemente el PP y UPN, junto con Vox, votaran en contra mostrando una gravísima irresponsabilidad".

También ha destacado el representante del PSN "el enorme escudo de protección social que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez con los ERTE, ayudas a los autónomos, préstamos ICO o el Ingreso Mínimo Vital" y ha asegurado que "las políticas de Pedro Sánchez en Navarra son muy importantes".

Sobre el nuevo curso político en las Cortes Generales, Magdaleno ha afirmado que "estamos trabajando en importantísimas normas, que afectan en el día a día de los navarros, como la ley orgánica de regulación de la eutanasia o importantes impuestos como las tasas Tobin o Google".

Ha destacado, además, que el Gobierno central tiene previsto "aprobar la ley de Memoria Democrática, la supresión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, nuevas leyes educativas y nuevas leyes en materia de ciencia, vivienda o igualdad de personas LGTBI".

"Son medidas que vinieron en el programa electoral del PSOE y como somos un partido con capacidad de gobernar y transformar van a cambiar la vida de los navarros", ha afirmado Magdaleno, para quien mientras tanto "otros partidos se limitan a hacer ruido, buscan desesperadamente el protagonismo personal, pero no pintan nada en la adopción de las decisiones reales".

Según ha indicado, "se definen como progresistas pero en plena crisis sólo les oímos hablar no de salvar vidas, sino de competencias, transferencias y además con iniciativas sectarias que no obtienen la aprobación de la Cámara".

REMANENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, sobre el rechazo del Congreso a convalidar el decreto ley para la cesión al Estado de los remanentes municipales, Magdaleno ha afirmado que esta postura supone "69 millones de euros que los ayuntamientos navarro dejaran de poder utilizar para la reconstrucción y recuperación de sus respectivos pueblos".

"La alternativa a no convalidar el Real Decreto Ley es que el remanente de tesorería no se puede gastar. UPN y otras formaciones políticas han votado en contra de esto y sin plantear una alternativa, nos quedamos sin la posibilidad de gastar este dinero", ha indicado.