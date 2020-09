Coronavirus.- Ábalos crida a "vorejar les diferències" per a aconseguir uns pressupostos de reconstrucció

"Aquesta nova normalitat requereix part de tots i d'un compromís ferm. Sens dubte, tots estem a prova en aquest temps", ha reivindicat en el seu discurs de presentació del 'Pla 20.0000' de vivenda a València.

Ábalos ha insistit que els diners d'Europa és una gran oportunitat per a Espanya, sense voler "pecar de voluntarista", encara que ha recordat que queden problemes per resoldre i uns altres que van sorgint amb la crisi. Açò sí, ha garantit que el Govern seguirà treballant "per difícils que siguen les circumstàncies".

Es tracta d'un esforç col·lectiu que ha defès com a "cultura política". "Un estat que, quan venen mal donades, perd la seua capacitat d'assistir als ciutadans és un estat que retira", ha alertat, "i corre el risc que es trenque el contracte social".

El 'número tres' del PSOE s'ha mostrat així convençut que aquesta terrible crisi es pot convertir en una oportunitat "si totes les institucions, partits i representants públics juguen bé la partida". Açò suposa, al seu juí, "vorejar les diferències i cooperar en el que importa, la qual cosa Espanya espera i necessita".

Ha posat com a exemple el 'Pla de regeneració d'espais i urbans rurals', un programa que "absorbirà bona part del fons europeu, serà molt atractiu per a la iniciativa privada i contribuirà a generar riquesa i treball".