El PSPV demana assossec amb la fusió Bankia-Caixabank i defèn que la seu es mantinga a la Comunitat Valenciana

Davant les crítiques del PP, ha assegurat que el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, "parla reiteradament" amb els presidents de Bankia i Caixabank, amb dirigents del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i amb el Govern "amb un sol objectiu: que si aprova la fusió, la seu es mantinga a la Comunitat".

El socialista, en un comunicat, ha rebutjat la petició del grup 'popular' perquè el parlament valencià mostre la seua "voluntat clara i inequívoca" que l'entitat bancària resultant es mantinga a la Comunitat Valenciana, on se situen les dos seus. "La portaveu del PPCV, Isabel Bonig, pot arruïnar part del nostre sistema financer per un segon de protagonisme", ha criticat.

En aquesta línia, ha titlat d'irresponsable presentar una declaració institucional "tautològic", advertint que hi haurà reaccions per part d'altres parlaments autonòmics. "Després d'açò, el parlament català voldrà fer una altra declaració reivindicant el mateix per a Catalunya", ha assegurat.

Mata ha preguntat així a la 'popular' què votarà el PP català en el cas que hi haja una proposta de resolució perquè la seu es quede en aquesta regió. I ha resolt: "La discreció d'Isabel Bonig és una cosa desconeguda, i un dirigent polític ha de tindre-la".