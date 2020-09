Que la rutina no te quite el sueño: este es el secreto de Amazon para combatir el insomnio

Descansar bien es un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. Madrugones aliviados con grandes dosis de cafeína, jornadas frenéticas, sesiones deportivas para todos los gustos, capítulo de nuestra serie favorita mientras cenamos algo de delivery y, posiblemente, un vistazo a Instagram ya metidos en la cama (y con el reloj advirtiendo que ya es la madrugada del día siguiente), ¡hora de dormir! O de intentarlo: no hemos cumplido con ninguna de las recomendaciones para conciliar el sueño y dormir bien y, ahora, con pocas horas por delante para comenzar de nuevo la rutina, el insomnio ha hecho acto de presencia y no tiene pinta de que vaya a aflojar en este pulso nocturno.

Si bien es cierto que esta situación no tiene por qué repetirse, también lo es que puede llegar a hacerse crónica en caso de desatender las señales que nos manda nuestro cuerpo y no mejorar nuestros hábitos de higiene del sueño. Por ello, pedir ayuda al especialista correspondiente y buscar métodos efectivos para aprender a conciliar el sueño son dos de los primeros pasos que debemos dar. Y nosotros hemos encontrado una solución tecnológica para el segundo a la que, al menos, deberías echarle un vistazo.

Rastreando el catálogo de Amazon, hemos dado con un metrónomo luminoso que, al meternos en la cama, nos invita a hacer una serie de ejercicios de inhalación y exhalación que a diferentes velocidades ayudan generar la sensación de cansancio que necesitamos para caer rendidos. Usa luz azul, está firmado por Dodow y ya ha convencido a más de 500.000 usuarios. ¿Quieres saber más?

El metrónomo de luz azul, de Dodow. Amazon

Cabe destacar que este dispositivo es un método no adictivo que ayuda a conciliar el sueño, que cuenta con más de 4.000 reseñas en Amazon que destacan que contribuye a la relajación, ya que es capaz de hacer que nuestro cerebro se mantenga ocupado y deje de pensar en otras distracciones o pensamientos que nos preocupan y nos mantienen despiertos. Además, dispone de tres niveles de intensidad que no resultan molestas a la hora de dormir, de hecho, la luz azul tiene propiedades relajantes.

Cómo usar este dispositivo (¡para dormir toda la noche!)

1 Para empezar... En primer lugar, debemos activar el panel táctil de nuestro Dodow según los minutos que creamos que necesitamos para dormir. Con un toque, se activa el modo ocho minutos y con dos, el de 20. Después, hay que intentar sincronizar la respiración con la luz que este gadget proyecta en el techo para alcanzar lo que diversos estudios conocen como coherencia cardíaca que contribuye a equilibrar el sistema nervioso para ayudar a relajar todo el cuerpo. Cuando la luz se expanda, debemos inspirar.

2 Es hora de hacer ejercicio Después, hay que exhalar cuando la luz del metrónomo se encoge. Esta última tiene una duración mayor que el proceso de inspiración de forma intencional para contribuir a crear una sensación mayor de cansancio que ayuda a conciliar el sueño con más facilidad.

3 ¡Dulces sueños! Una vez finalice el tiempo seleccionado, Dodow se apaga solo, tras haberte ayudado a relajarte. Después de esto, estarás más predispuesto a conciliar el sueño.

