El BEI concedeix 100 milions d'euros a la Comunitat Valenciana per a reconstruir infraestructures danyades per la DANA

20M EP

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) facilitarà 100 milions d'euros a la Comunitat Valenciana per a la reconstrucció d'infraestructures danyades per les DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts de l'atmosfera) de finals del 2019 i la tempestat 'Glòria' de principis del 2020, amb la fi de restablir el potencial productiu i turístic de les localitats afectades, així com la seua infraestructura de servicis.