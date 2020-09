Cultura.- Les Arts celebra el 13 de setembre la seua jornada de portes obertes amb mesures de distanciament

El públic podrà recórrer lliurement i de manera ininterrompuda espais emblemàtics com la Sala Principal o l'Auditori, així com les terrasses de l'edifici com el Balcó de la Mar, amb vista a la Ciutat de les Arts i les Ciències i el mar Mediterrani de fons, o els impactants jardins de les Terrasses dels Palmeres, a 27 metres d'altura.

El recorregut solament està condicionat per la realització dels diferents espectacles inclosos en l'oferta d'aquesta jornada, així com pel compliment dels aforaments que marquen les normes higiènic-sanitàries davant la situació de la pandèmia.

Com a novetat principal, l'Espai Los Toros, en la planta onzena, albergarà una exposició amb vestuari i 'atrezzo' de l'òpera 'Carmen', que confeccionat el figurinista Pedro Moreno per a la producció que va dirigir Carlos Saura en Les Arts.

MÚSICA SIMFÒNICA I RECITALS

Per la seua banda, els artistes del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) completen l'oferta cultural de la jornada.

El Teatre Martín i Soler albergarà dos sessions, a les 12.00 i a les 17.00 hores, d'un recital en el qual els joves cantants i pianistes del projecte de formació de les Arts interpretaran fragments d'òpera i sarsuela.

L'Orquestra de la Comunitat Valenciana serà l'encarregada de clausurar el dia amb un concert simfònic en l'Auditori a les 19.00 hores amb la direcció del valencià Jaume Santonja.

El jove mestre debuta amb la formació titular de les Arts amb un programa al voltant del classicisme i Mozart, compositor que inaugurarà la temporada operística.

El director nascut a Bocairent assaja ja amb l'OCV pàgines del geni de Salzburg, Martín i Soler, Cristóstomo de Arriaga, juntament amb la 'Cinquena' de Schubert i la 'Simfonia número 1' de l'asturià Ramón Garay.

Actual director assistent de la City of Birmingham Symphony Orchestra, Jaume Santonja compta amb una intensa carrera a les seues esquenes, en la qual ha dirigit, entre unes altres, la BBC National Orchestra of Wales, l'Orquestra d'RTVE, la Simfònica Verdi de Milà, la Simfònica Siciliana, la Simfònica del Principat d'Astúries, l'Orquestra d'Extremadura, l'Orquestra de Còrdova i la Simfònica d'Alacant.

REPARTIMENT D'ENTRADES

Les Arts recorda als interessats que és imprescindible sol·licitar entrada per a poder gaudir d'aquests espectacles. Les invitacions es distribuiran mitjançant la web