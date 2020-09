Sánchez defiende a Iglesias frente a Casado: "Cumple con la Constitución. Ustedes, no"

Después de las nuevas diferencias que reveló Pablo Iglesias entre ambos en los últimos días, el presidente del Gobierno y su vicepresidente segundo han vuelto a convertirse en aliados este miércoles en el Congreso. Pedro Sánchez ha defendido a Unidas Podemos durante un cara a cara en con el líder del PP, Pablo Casado, que se niega a apoyar los Presupuestos o a renovar el CGPJ y otros órganos institucionales por la presencia de los morados en el Ejecutivo. Sánchez le ha espetado que es "cierto" que Unidas Podemos defiende cuestiones que "están fuera de la Constitución", pero que la cumplen, algo que ha dicho no ocurre con los populares.

"Dice que Unidas Podemos no es un partido con el que pueda llegar a acuerdos porque propone cuestiones que están fuera de la Constitución, eso es cierto, pero cumple con la Constitución. Ustedes no", ha espetado Sánchez a Casado, al que ha reiterado que "abandone el bloqueo" y acceda a negociar la renovación de órganos como el Consejo General del Poder General, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, que llevan hasta casi dos años en funciones.

Poco antes, Casado había acusado a Sánchez de querer "entregar" el CPGJ a "un partido imputado", en relación a los vocales que podrían corresponderle a la formación morada.

"Esta última semana he propuesto unidad para desterrar la lucha prtidista contra el virus y para aprobar los Presupuestos, necesarios si queremos vehicular 140.000 millones del fondo de la UE y para renovar las instituciones de nuestro país. Y lo que he tenido ha sido un 'no'. No un 'no' cualquiera, sino un 'no' absoluto", ha reprochado Sánchez a Casado.

El líder popular le ha vuelto a dar la negativa. "Quiere nuestra rendición incondicional, pero no para hacerlo mejor, sino para seguir haciéndolo mal". "Cuando quiera hacer algo bien para los españoles, nos tendrá a su lado; mientras no, nos tendrá de frente".

Sánchez ha vuelto a pedir este miércoles a Casado que apoye los Presupuestos Generales del Gobierno y negocie renovar los órganos institucionales, algo que el PP asegura que no hará. El líder del PP afirma que no puede hacerlo debido a la presencia en el Ejecutivo de Unidas Podemos, que ha "atacado" al rey o que apuesta por un referendum sobre la Monarquía.

Por el contrario, el socio socialista del Ejecutivo ha reforzado sus muestras de respaldo a Felipe VI desde que se intensificó la crisis en torno al rey emérito, que tuvo un punto álgido a principios de agosto, con su marcha de España. Junto precisamente, este ha sido uno de los últimos motivos de desencuentro que han trascendido en los últimos días entre Sánchez e Iglesias. El líder de Podemos desveló ayer que tuvo una "discusión fuerte" con el presidente porque no fue informado de los planes para que el rey emérito abandonara España.

Rufián, Cs y la operación del PSOE

Otra de las diferencias dentro del Gobierno tiene que ver con los Presupuestos y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha intentado alimentarla este miércoles en una sesión de control en el Congreso, en la que Podemos ha sido protagonista indirecto de los primeros cara a cara, con el presidente del Gobierno.

Rufián ha vuelto a reclamar a Sánchez que elija entre ERC y Cs para negociar unos Presupuestos que a insistido en que no serán igual con uno o con otro. Y se ha dirigido directamente a los diputados de Unidas Podemos para que presionen al presidente para que elija a su partido. Rufián les ha advertido de que el apoyo de Cs a las Cuentas sería el comienzo de una "operación" del PSOE para poder sustituirles por ellos.

"Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos", ha dicho Rufián. "¿No se dan cuenta de que esta operación de revivir a uno de los partidos de la derecha va mucho más allá de los Presupuestos, que la operación es que el PSOE pueda escoger en los próximos 10 años entre ustedes o Cs?".

"Les pido que aguanten, porque si aguantan, nosotros aguantaremos", ha reclamado a los diputados morados.

Como respuesta, Sánchez ha recordado que Cs gobierna con "el PP y con Vox" en Madrid, Andalucía y Murcia. "Cs no se ha salido de la foto de Colón", ha manifestado el presidente sobre unos de los partidos con los que actualmente negocia los Presupuestos. Su intención era dejar claro que "Cs ya ha elegido" y no ha sido con el PSOE, como apuntaba Rufián.

!"Lo que queremos son unos Presupuestos progresistas de país, que alcance un acuerdo lo suficientemente amplio en esta Cámara porque la sociedad española está pidiendo eso".