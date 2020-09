El jutjat confirma l'arxiu de la investigació per la compra de Valmor que va adoptar al maig

20M EP

El Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha confirmat l'arxiu de la investigació oberta per la compra de l'empresa Valmor Sports SL -encarregada de l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València- per un euro per part de l'entitat pública Circuit del Motor, dependent de la Generalitat Valenciana, amb el que ratifica una decisió que va adoptar el passat mes de maig i contra la qual ara cap recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial.