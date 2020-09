PTA, Fundación ONCE e Inserta Empleo forman a personas con discapacidad en perfiles tecnológicos

Estos cursos, a los que asisten 25 personas con discapacidad, durarán hasta el próximo 9 de octubre y constan de 120 horas lectivas cada uno, divididas en los varios módulos.

En concreto, Internet; HTML5; CSS3 e introducción a la programación básica JavaScript. Ambos forman parte de un itinerario formativo de programación en diferentes tecnologías, enmarcado en el programa 'Por Talento Digital' de Fundación ONCE, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y respaldado por importantes empresas instaladas en el PTA. La segunda fase de esta iniciativa se pondrá en marcha el próximo mes de octubre con un curso de desarrollador Full Stack.

'Por Talento Digital' es un programa formativo pionero en España puesto en marcha por Fundación ONCE que pretende dar respuesta a una demanda real de profesionales en competencias digitales, al tiempo que se mejora la cualificación y la empleabilidad de personas condiscapacidad.

Además, se trata de la primera colaboración que Fundación ONCE e Inserta Empleo establecen con un parque tecnológico, según han precisado desde la tecnópolis malagueña a través de un comunicado.

Por otro lado, han explicado que con un marcado objetivo práctico orientado a la posterior inclusión laboral del alumnado, los contenidos formativos están estrechamente vinculados a la demanda real del parque y han sido definidos por una comisión técnica formada por Fundación ONCE, Inserta Empleo y empresas del PTA como Arelance, CGI, Ingenia, Minsait by Indra, Opplus, Summa Communications & Voiceworks Labs Spain y The Workshop.

Una iniciativa en definitiva que viene a confirmar la apuesta del PTA y de las empresas instaladas en el parque por un modelo de transformación digital compatible con criterios sostenibles e inclusivos.