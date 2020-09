Mascareta, distància i higiene en classe: preguntes amb resposta per a la tornada al col·le més atípica

Quasi 800.000 escolars valencians de totes les etapes inicien des d'aquest dilluns una tornada al col·le històrica, la més atípica que es recorda, marcada per la Covid-19 i amb temor a possibles contagis en ple repunt de casos després de les vacances.

Des de març, quan les classes van passar de presencials a virtuals, les aules i l'ensenyament en el seu conjunt s'han transformat per a adequar-se a les noves circumstàncies. Així i tot, el procés que hui s'inicia posarà a prova les capacitats d'un sistema que s'ha reforçat amb més de 4.000 docents per a reduir la ràtio a 20 alumnes per aula com a norma general.

Els 1.845 centres sostinguts amb fons públics (1.425 de la xarxa pública i 420 de la concertada) de la Comunitat Valenciana han rebut una inversió econòmica extraordinària de 207 milions d'euros, a més dels 9 milions als ajuntaments per a realitzar extraescolars.

Per a solucionar els interrogants que aquesta nova situació desperta entre la comunitat educativa, la Conselleria d'Educació ha activat la web aulasegura.es, on es resolen tots els dubtes sobre la tornada al col·le. Aquestes són les principals.

Màscares

Quan i on es porten? És obligatòria per al professorat, el personal del centre i l'alumnat a partir de 6 anys en espais comuns i aules.

Tindrà el centre? El col·legi o institut disposa de màscares per a utilitzar en cas que algun docent, alumne o membre del personal del centre haja oblidat portar-la de casa o se li haja trencat.

De quin tipus s'han d'usar? Higièniques. En el centre es realitzen recordatoris diaris sobre el seu ús adequat: ha de cobrir del nas a la barbeta.

Les aules

Com s'organitza l'alumnat? Des d'Infantil fins a 2n de Primària hi ha grups de convivència estable d'un màxim 20 alumnes. En la resta de Primària, el centre pot distribuir-los en grups bambolla o fer grups mantenint la distància de seguretat d'un metre i mig.

En la resta d'etapes hi haurà distància de seguretat entre companys. En ESO, Batxillerat i FP, en la majoria de casos assisteixen cada dia a classe i, en cas que no càpiga tot l'alumnat de l'aula amb la distància requerida, aniran al centre en dies alterns.

Com es relacionen les famílies amb el centre? La comunicació es realitza de manera preferent mitjançant l'aplicació Web Família, per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari.

Es treballen els mateixos continguts que habitualment? S'adapten a l'actual situació i al model organitzatiu del centre.

Hi ha Educació Física, Tecnologia o Música? Sí, en totes les assignatures se seguiran les mesures d'higiene i protecció. No es pot compartir cap instrument musical individual i l'activitat física serà sobretot individual. Els esports d'equip seran a l'aire lliure, amb distància i higiene.

Espais comuns, menjador i transport

Com es realitza l'entrada i eixida del centre? Sempre que siga possible hi haurà zones d'entrada i eixida diferenciades i escalonades per a evitar aglomeracions.

Com s'organitza el transport escolar? Manté el mateix horari i les mateixes rutes que fins ara. L'alumne s'ha de desinfectar les mans amb hidrogel i és obligatori l'ús de màscara a partir de 6 anys. Cada escolar té un seient per a tot el curs.

Com s'organitza el menjador? Hi haurà torns i, en alguns casos, grups d'alumnes dinaran a l'aula, per al que s'han incrementat els monitors. No es comparteixen ni els aliments, ni les begudes, ni els utensilis i es manté la distància de seguretat.

Com s'organitza el pati? Els grups tenen horaris escalonats i no coincideixen tots al pati. Es respecta la distància de seguretat a l'eixida i retorn a l'aula. L'alumnat està distribuït per sectors amb senyalització i s'ha reforçat la vigilància.

Qui canvia d'aula, professorat o alumnat? Per a reduir al mínim els desplaçaments del grup, especialment en els instituts, cada grup d'alumnes tindrà la seua aula de referència i serà el professorat qui es desplace.

Neteja i desinfecció

Es desinfectaran les zones de jocs infantils al pati? Sí, almenys una vegada al dia. Es reforçarà en funció de la seua intensitat d'ús.

Com es gestiona la neteja del material compartit pel professorat? Amb neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia, posant especial èmfasi en superfícies, poms de porta, taules d'ús comú, telèfons, ratolins d'ordinador i altres utensilis d'ús compartit.

Prevenció i gestió dels casos

Què fer abans d'anar al centre? S'ha de comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni altres símptomes associats a la Covid-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...). Si és així, s'ha de contactar amb el centre de salut.

Què passa si un alumne té símptomes? S'ha de comunicar a la direcció, qui al seu torn ho comunicarà a Salut Pública. Si és un alumne, es trasllada a un espai Covid, on estarà acompanyat fins que el reculla un familiar.

Si hi ha un positiu, es confina tot el col·legi? En els grups de convivència estable es recomanarà la quarantena de tot el grup durant 14 dies després de l'últim contacte amb el cas. Hi haurà formació a distància i es farà la prova PCR a tot el grup.

En els grups "no bambolla" (amb distància entre els alumnes), s'analitzaran els contactes estrets a la persona contagiada, que hauran d'aïllar-se i se'ls realitzarà una prova PCR. La resta del grup continuarà amb l'activitat educativa presencial.

Què passa amb els germans d'un sospitós? Els familiars d'un cas sospitós (aquell en el qual s'ha realitzat PCR i s'està a l'espera de resultats) hauran de quedar-se a casa fins a conéixer el resultat. Si és negatiu, els germans poden reincorporar-se al centre. Si és positiu, els germans faran quarantena durant 14 dies i se'ls realitzarà una prova PCR.