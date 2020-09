AM-El cordón sanitario en Santoña podría acortarse y no se prevé extender a otros lugares "a corto plazo", según Revilla

20M EP

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que "no hay motivo de alarma" en la comunidad autónoma pese al incremento de casos de coronavirus; ha abierto la puerta a acortar el cordón sanitario en Santoña, que en un inicio era de 14 días a contar desde el miércoles, si los contagios van disminuyendo, y ha asegurado que, "a corto plazo", no se prevén adoptar medidas de este tipo en otras localidades. "No especulemos", ha pedido.