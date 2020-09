Coronavirus.- Oltra avança que la residència de Torrent amb tots contagiats tenia "més ingressos dels permesos"

Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per la situació d'aquest centre, de titularitat privada, on precisament aquesta setmana la Conselleria d'Oltra ha obert un expedient informatiu davant el contagi dels seus més de 40 residents per coronavirus.

Segons Oltra, aquesta residència "no complia amb la mesura de reservar el 10% de les seues places per a aïllar persones que està pensat per a poder asilar les persones residents que en un moment donat donen positiu i que la seua situació mèdica no determina que hagen de ser traslladats a un hospital" i "açò podria ser un factor que haja determinat el contagi massiu".

En tot cas, la consellera ha recordat que s'ha obert un expedient informatiu i a la vista del que es resolga en eixe expedient se sabrà més del que ha pogut passar en aquesta residència.

Segons Oltra, el virus "entra de fora, o per mitjà dels treballadors o de les visites o de les eixides dels residents", aquestes són "les portes obertes" perquè "òbviament les persones no estan privades de llibertat, confinades" en aquests centres.

Precisament per aquest motiu, l'última resolució dictada pel seu departament estableix limitacions en les visites o que les eixides dels residents es facen amb un professional o amb un familiar o persona propera que firma una declaració responsable com que van a complir les mesures de seguretat, ha recordat.

Oltra ha volgut deixar clar que aquest és un "cas puntual" i ha posat en valor el "dur treball" que realitzen els treballadors de les residències, i que ja ho era abans de la pandèmia. En aquest sentit, ha reclamat "empatia" per a posar-se en la pell dels professionals de les residències.

En el cas de les residències de majors, a més, "hi ha molt de contacte físic" i per molt que es porten les EPI hi ha persones amb malalties neurodegeneratives o problemes de mobilitat o salut mental que requereixen que la distància s'estrenya en determinats moment.

Davant aquesta situació, la vicepresidenta ha demanat "no estigmatitzar" el treball en les residències. Per regla general, segons les inspeccions que s'estan duent a terme en tota la xarxa assistencial "s'estan complint les resolucions i plans de contingència".