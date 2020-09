Vecinos de Llera (Badajoz) lamentan tener que volver al aislamiento social y pasar a la Fase 2

Así, algunos vecinos del municipio han lamentado que están "bastante mal" y que "esto cada vez va a peor" toda vez que han apuntado que "no hay nadie por las calles". "Es un pueblo muy alegre y mira como está, está apagado, la gente tiene miedo, no sale y la economía no está para tirar cohetes", ha señalado un vecino.

En declaraciones a Europa Press Televisión, otra lugareña ha asegurado que "era bien sabido que como cayera uno, caíamos todos"; además, ha achacado la situación a la "irresponsabilidad por parte de la juventud".

Del mismo modo, otro llerense ha indicado que "queda mucha gente" en el pueblo por hacerse las pruebas PCR y, al igual que la vecina citada anteriormente, ha lamentado que "al final vamos a caer todos". "Y no hay más, hay que llevarlo como se puede y hay que ser más sensatos", ha destacado.

Por su parte, otro vecino ha resaltado que ya están "acostumbrados" porque es volver "al principio", es decir, "cada uno a su casa y salir lo menos posible". Además, ha dicho que en el pueblo "más que miedo" lo que hay es "precaución" porque "no se sabe la trascendencia que puede tener" y especialmente por las personas mayores.

Cabe destacar que estas medidas se han hecho efectivas desde este pasado miércoles y mantendrán su vigencia hasta el próximo 15 de septiembre incluido, aunque podrá prorrogarse en función de la situación epidemiológica de Llera.

