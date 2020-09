Logroño aprueba en pleno una moción contra "la apropiación del superávit municipal" por parte del Gobierno de España

En defensa de la moción, el portavoz del PP Conrado Escobar ha dicho que "nos sumamos al clamor en defensa de la autonomía municipal, contra un decreto unilateral apoyado solo por el PSOE". "Pretenden que entreguemos los ahorros acumulados en últimos ocho años, y nos oponemos a ceder los remanentes conseguidos con el esfuerzo de todos por un acuerdo engañoso. Los ahorros de los logroñeses los necesitamos aquí y ahora", ha dicho.

Igualmente a favor de la moción, el portavoz de Cs Ignacio Tricio ha argumentado que "la apropiación del superávit es inadmisible, la propuesta del Gobierno de España es injusta y solo va a generar incertidumbre, es un acuerdo 'trampa', limita la autonomía local de los ayuntamientos, cuando debemos aprovechar el remanente para luchar contra la crisis sanitaria". Por eso, ha reseñado, "pedimos, en especial al alcalde que defienda los intereses de Logroño y no los de su partido".

Rubén Antoñanzas, por su parte, ha señalado que "por parte del PR+, estamos absolutamente en contra de una decisión unilateral, un ataque y un cambio sobre la libertad que hasta ahora tenian los ayuntamientos para decidir, un cambio que no terminamos de entender". "Es injusto que la FEMP se pliegue a los intereses del Gobierno de España que ataca a los que somos más cumplidores, los ayuntamientos", ha subrayado.

La edil de UP Amaya Castro ha presentado una enmienda de modificación a la moción "proponiendo sustituir por instar al Gobierno a una reforma integral de la regla de estabilidad presupuestaria que incluya las demandas de las entidades locales sobre la flexibilización de la regla de gasto". Al no admitírsele la enmienda, ha señalado su voto en contra "porque solamente buscan ir contra el Gobierno".

También en contra, el portavoz del Gobierno municipal Kilian Cruz-Dunne, ha apuntado que "es la primera vez que se va a permitir que se puedan usar estos remamentes", en lo que, a su juicio, supone una muestra "de solidaridad de los municipios con el Estado". Y ha criticado que "parece mentira que haya que pedir a la oposición que eleven la mirada ante situación gravísima por el coronavirus".

Además, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Iván Reinares, ha lamentado que "nos han traído demagogia, al hablar de sustraer cuando hay voluntariedad; intento de desgaste del Gobierno central, sin soluciones; deslegitimación democráctica de la FEMP y de los acuerdos que no se hacen por unanimidad; y soberbia y ridículo al querer dar clases de municipalismo al partido que más está haciendo por este tema que es el PSOE".

Para cerrar este debate, el alcalde ha afirmado que "es bueno que Gobierno de España haya presentado un decreto que es un paso adelante claro", al tiempo que ha acusado de "demagogia" a la oposición. "Es bueno -ha argumentado Pablo Hermoso de Mendoza- porque es voluntario, permite acceder a fondos europeos y es una solución para que ayuntamientos tengan más capacidad de actuación".

Ha insistido en que "se está haciendo una demagogia que no comparto, cuando se dice que se está laminando la autonomía municipal" y aunque ha reconocido que "quizá no es la mejor solución", ha recalcado que "sí es buena porque mejora la capacidad de obtener recursos para los ayuntamientos". "Es un avance que ayuda al municipalismo. Lo que no ayudaba al municipalismo era la Ley Montoro", ha finalizado.

MÁS MOCIONES.

Por parte del PP, su edil Celia Sanz ha recordado la situación del comienzo del curso ante la crisis sanitaria del coronavirus y ha criticado que el Gobierno central ha dejado a cada comunidad hacer lo que quiera, a lo que ha sumado otras cuestiones, como el cese del anterior consejero de Educación, Luis Cacho, lo que ha está llevando "a improvisación y falta de concreción".

Desde Ciudadanos, se ha presentado una enmienda para dirigir a actuaciones en este ámbito parte del presupuesto que se iba a destinar a festejos. Y como ha considerado que "no es el momento de cuestionar el modelo educativo", ha planteado que las medidas comprendan tanto a centros públicos como a los concertados.

En el turno en contra, Rubén Antoñanzas ha defendido que el Ayuntamiento "ha hecho su trabajo". Desde UP, su portavoz José Manuel Zúñiga ha señalado que "una vez más, el PP vuelve a traer al pleno medida que este Consistorio ya ha hecho" y ha subrayado que "estamos volcados para que la vuelta al curso salga lo mejor posible".

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible Jaime Caballero ha defendido que se han realizado actuaciones y ha señalado que la ayuda no solamente debe prestarse al inicio del curso, sino que "dada la situación cambiante", deben extenderse a todo el año. Ha señalado que hay cuatro peticiones, tres de las cuales son para pasos de peatones y ampliación de aceras, y una para obras en el patio.

El pleno, por otro lado, ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo de Ciudadanos, para la limpieza de fachadas en la ciudad, que incluye sanciones en el caso de ensuciar estos espacios y también la previsión de más vigilancia en las horas susceptibles de más casos de vandalismo.

Una propuesta que se ha votado a favor por parte del Gobierno municipal -que había presentado una enmienda a la moción-, ya que, como ha argumentado el concejal de Patrimonio Adrián Calonge, "se enmarca en lo que queremos como Ciudad Bella, no solamente con limpieza sino también con civismo" y "en toda la ciudad, no solo en el Centro Histórico".

Por otro lado, se ha rechazado por otro lado una moción también de Ciudadanos para que Logroño cuente con un Plan Director de Exposiciones y Congresos. Como ha explicado el portavoz 'naranja', Ignacio Tricio, "se trata de revitalizar la ciudad y su economía". Ha contado con el apoyo del PP, cuya edil Patricia Lapeña ha reclamado, entre otros puntos y mediante una enmienda a la moción, contar con el sector.

En el turno en contra, el regionalista Rubén Antoñanzas ha señalado que, "pese a estar de acuerdo con el espíritu de la moción", ve un problema para la propuesta "la deficiencia en las comunicaciones e infraestructuras" de la que adolece la comunidad riojana.

Por UP, su edil Amaya Castro ha lamentado que Logroño no haya tenido antes una política turística "porque no teníamos ni web". Desde el PSOE, la concejala Eva Loza ha cuestionado que "en este momento, con brotes de la COVID, con aumento de contagios, ingresos y fallecimientos, con recomendaciones sanitarias continuas sobre reuniones de no más de 10 personas, sea lo más oportuno traer esta moción al pleno".

Por último, se ha rechazado igualmente otra moción del Grupo Popular