Coronavirus.- Puig: "Cap país d'Europa es planteja fer PCR diaris ni de lluny"

Puig ha recordat a més que les proves PCR són una "fotografia eixe moment", d'unes circumstàncies que poden canviar eixa mateixa vesprada i el que no es pot és fer PCR cada dia. "Cap país d'Europa es planteja, ni de lluny, fer PCR diaris". Solament en la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana suposarien 100.000 PCR, ha apuntat, i fer-les "reiteradament no tindria cap sentit", ha insistit.

El cap del Consell ha realitzat aquestes declaracions després de visitar les instal·lacions del col·legi Mare Nostrum de València, juntament amb el conseller d'Educació, Vicent Marzà, en ser preguntat per la intenció d'alguns consistoris de realitzar test de detecció de coronavirus per a docents i altres servicis municipals

"Empreses i ajuntaments poden fer PCR al seu personal, de fet alguns ho estan fent", ha explicat Puig. Açò sí, "jo el que crec és que cada institució hauria d'avalar les seues decisions sobre la base de criteris tècnics i criteris d'experts, però cadascun té autonomia", ha puntualitzat.

Així, des de la Generalitat se seguiran, "amb rigor", els criteris que l'OMS, l'Agència Europea de la Salut Pública i les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana "científicament s'avalen", ha remarcat.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el conseller d'Educació, Vicent Marzà, qui ha explicat que el fet que no es facen PCR generalitzades a tots els docents de la Comunitat Valenciana "és el criteri que marca la Conselleria de Sanitat", els experts de la qual consideren que seria "contraproduent" realitzar aquestes proves, ja que creuen que donar negatiu podria "relaxar" el seguiment de les mesures de seguretat per augmentar el "perill de rebrot".

Des d'Educació, apunta Marzà, "ens adaptem al criteri dels experts en sanitat i epidemiologia". "Tots hem d'assumir la nostra part de competència", ha apuntat, "i confiar en els experts en salut".

INFERMERES, "MÉS EFECTIVES" EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

Pel que fa a la petició d'alguns sectors per a estendre la figura de la infermera escolar en els col·legis, el titular d'Educació ha dit "són més efectives les infermeres en els centres d'Atenció Primària que en els centres educatius".

Davant d'aquesta opció, el protocol de contingència treballat durant l'estiu per a la 'volta al col·le' aposta per la "coordinació" entre els centres educatius i el seu centre de salut de referència, amb un "contacte directe i estret" que Marzà creu que serà "més efectiu" que posar un infermer o infermera en cada centre educatiu.

En la seua opinió, si cal contractar infermers és per als centres d'Atenció Primària, perquè puguen donar una millor resposta a la situació excepcional actual davant la Covid-19.

RADAR COVID

Quant a la data perquè la Comunitat Valenciana implante l'app Radar Covid, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicat que en aquests moments la Conselleria de Sanitat està "estudiant" com "enllaçar" aquesta ferramenta tecnològica amb la xarxa d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana i els més de mil rastrejadors dels quals disposa.

Segons Puig, no hi ha "cap objecció" a adherir-se al Radar Covid. La raó per la qual la regió valenciana encara no ho ha implantat és perquè vol que s'"articule bé la resposta" que s'ha de donar, ha conclòs.