Barceló compareixerà aquest divendres en la Diputació Permanent de Les Corts i es convalidaran tres decrets llei

En concret, es tracta del decret llei pel qual s'estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les mesures de prevenció davant la Covid-19 en l'àmbit dels servicis socials valencians, el decret llei pel qual es declara com a servici públic de titularitat autonòmica la selecció i classificació d'envasos lleugers, i el decret llei de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables.

Després de la reunió de la Junta de Síndics, des dels grups de l'oposició (PP, Cs i Vox) s'ha criticat que hi haja buit per als decrets llei i no compareguen altres membres del Consell, les intervencions dels quals també s'havien sol·licitat, com la vicepresidenta, Mónica Oltra, o el conseller d'Educació, Vicent Marzà, així com del propi president, Ximo Puig.

No obstant açò, des del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) han ressaltat que compareixerà la màxima responsable de la sanitat valenciana per a donar compte de l'evolució de la pandèmia i segons el reglament cal donar prioritat a les iniciatives legislatives, mentre que les compareixences de consellers poden produir-se a partir de dilluns en comissió, ja en període ordinari de sessions.