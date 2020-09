Coronavirus.-Puig diu que en aquest moment no hi ha més zones en la situació de Benigànim però li preocupen els contagis

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres que "en aquests moments" no es donen situacions com la del municipi de Benigàmin, confinat per resolució de la Conselleria de Sanitat, encara que s'ha mostrat "preocupat per l'extensió de la pandèmia i els contagis que s'estan produint".