PSOE y Somos urgen al Ayuntamiento a explicar a las familias la merma en becas escolares

Ante las críticas de la oposición, Yolanda Vidal ha señalado que la nueva convocatoria de becas "ya se ha debatido hasta la saciedad" y ha afirmado que "se debatirá las veces que haga falta".

Por su parte la portavoz del Grupo Municipal de Somos, Ana Taboada, ha subrayado que el asunto de las becas merece "un debate sosegado y sereno" y no "un punto de mero trámite" en el pleno municipal. "Traen esta ordenanza al pleno pero no van a permitir que se debatan asuntos que verdaderamente interesan, como las personas excluidas al derecho a beca", ha agregado Taboada, en referencia a una de las proposiciones de urgencia registrada para su debate en el pleno de este martes y cuya urgencia no ha sido aprobada por PP ni Ciudadanos.

Tras anunciar su voto contrario a aceptar la urgencia de la iniciativa, Vidal ha asegurado que el Ayuntamiento "cumplirá" con la palabra dada y que "ninguna familia que tenga derecho a beca se va a quedar sin ella". Así, ha anunciado que cuando la convocatoria de becas se resuelva de manera definitiva se pondrá en marcha una fórmula para cubrir la necesidad de "todas las familias" que tengan derecho a la prestación.

Taboada ha lamentado que el Ayuntamiento no adaptara la ordenanza a la realidad social y económica de las familias, "abandonadas" en "el peor momento social y económico de la última década". En el contexto de la pandemia del coronavirus, la edil de Somos ha afirmado que el Equipo de Gobierno ha sido "incapaz" de cubrir presupuestariamente la convocatoria realizada para el próximo curso, y ha criticado que se han quedado "fuera" 1.540 solicitudes que cumplen los criterios. "Dijeron que ninguna familia se iba a quedar sin ayuda y la realidad es diametralmente opuesta", ha enfatizado.

Desde el Grupo Municipal Socialista, el concejal Diego Valiño ha abundado en esta cuestión, poniendo de manifiesto que el presupuesto para becas se ha reducido de 4,2 millones en 2019 a 2,74 millones de euros para el curso 2020-2021.

Esto implica pasar de 9.421 becas a 5.678, lo que supone 3.800 becas menos ante un inicio de curso marcado por la pandemia sanitaria y sus consecuencias económicas. Valiño ha recriminado al Gobierno local que no haya "dado la cara" ante las Asociaciones de Padres y Madres ovetenses en este asunto y ha subrayado que PP y Cs "han creado un problema donde no lo había".

LAS FAMILIAS PIDEN MÁS BECAS

Por su parte, las Ampas de los colegios públicos de Oviedo han remitido al Ejecutivo local un escrito en el que solicitan que tengan en cuenta la petición de una convocatoria extraordinaria de becas de comedor y desayunos que solicita Somos o la petición del PSOE de aumentar los recursos destinados a estas becas.

Ante una situación "inédita" de crisis sanitaria y económica, sumado a los recortes en becas, las familias creen que los menores "van a depender más que nunca de estas becas de desayuno y comedor de lo que hasta ahora se necesitaron", sobre todo "ante el miedo a un nuevo confinamiento". Es por ello que las Ampas locales piden al Ayuntamiento que "tenga en cuenta lo que se está viviendo" y no "juegue con el futuro" de los alumnos.

CONTACTO CON EDUCACIÓN PARA CEDER ESPACIOS

Durante el pleno de este martes han decaído todas las mociones de urgencia, entre las que figura una iniciativa de Somos para pedir la cesión de espacios municipales a la Consejería de Educación y la Universidad para desdoblar aulas.

Ana Taboada ha defendido esta moción poniendo de manifiesto que los propios centros ya están solicitando este tipo de espacios, mientras que el concejal delegado de Distritos y Edificios y Patrimonio, Luis Pacho, ha rechazado la urgencia porque entiende que el contacto con Educación "está abierto" y el Ayuntamiento está a su disposición para cuando la Consejería "diga con toda honestidad" las necesidades existentes.