Coronavirus.- Sanitat implementa tràmits telemàtics per a reduir les consultes presencials i el risc de contagi

Com a exemple, Sanitat destaca que es poden descarregar parts de baixa (IT) per mitjà la història de salut electrònica, així com sol·licitar l'enviament del certificat de salut escolar i altres documents de forma segura fent ús de la plataforma 'Transit', posada a la disposició dels professionals sanitaris, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Una altra de les gestions que és possible realitzar de forma telemàtica, sense haver de desplaçar-se, és actualitzar les dades de la targeta sanitària (telèfon mòbil, e-mail o domicili). Si la persona no disposa de certificat electrònic, el tràmit es pot realitzar per mitjà del formulari allotjat en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.

Sanitat també ha implementat, a través de l'App GVA+Salut, l'opció de sol·licitar cita telefònica per a Medicina Familiar, Infermeria o Pediatria, en el cas que el problema de salut no requerisca d'una atenció urgent.

L'App permet a tots els usuaris accedir des del seu telèfon mòbil a la sol·licitud, modificació i anul·lació de cites mèdiques en Primària sense esperes i sense haver d'acudir al centre de salut.

Per a accedir a la cita telefònica s'ha de descarregar l'aplicació GVA+Salut des de Google Play o App Store (disponible en les dos llengües oficials), i introduir les dades de la targeta sanitària, que queden registrades per a cites posteriors.

D'aquesta manera, els tràmits administratius o les visites demorables es poden resoldre sense haver d'anar al centre de salut. Ara bé, si el personal mèdic o d'infermeria detecta que l'atenció presencial és necessària, s'activen els mecanismes perquè la persona es desplace fins al centre sanitari en un horari concertat, a fi de no coincidir amb altres usuaris que puguen ser focus d'infecció.

Si és preferible l'assistència domiciliària, els sanitaris són els que acudeixen a sa casa. A més, des de GVA +Salut es poden descarregar les cites en el calendari de l''smartphone', generar justificants i registrar a més d'un usuari en el mateix dispositiu, la qual cosa facilita la gestió familiar. L'aplicació també permet consultar els tractaments farmacològics i rebre alertes personalitzades.

Amb el mateix objectiu d'evitar desplaçaments als centres mèdics i previndre d'aquesta manera la transmissió del coronavirus, segueix sent possible retirar els medicaments prescrits en la farmàcia presentant solament la targeta sanitària, ja no és necessària la recepta en paper.