CSIF exigeix a Sanitat reforços en el departament de Requena i presència de tècnics de riscos laborals

La central sindical ha enumerat en el seu escrit la "falta de tècnics de riscos laborals, l'escassetat de personal administratiu per a atendre les telefonades d'usuaris o la no cobertura d'una plaça de cardiòleg", segons ha detallat en un comunicat.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, aquesta situació obliga al fet que, des del departament de salut, amb una plantilla de prop de 750 professionals -més el personal de les contractes-, "hagen de desplaçar-se a l'hospital Arnau de Vilanova, a València, per a consultes i mesures sobre aquesta matèria".

CSIF ha assenyalat que a eixa manca de tècnics en Riscos Laborals per a regular, per exemple, el control d'accés i vigilància en els centres sanitaris, "se sumen problemes com l'escassetat de personal administratiu per a atendre les telefonades dels usuaris".

També es produeix la falta de cobertura d'una de les dos places d'especialista en Cardiologia, la qual cosa provoca que només hi haja un facultatiu i que la llista d'espera "s'allargue". De fet, a l'agost, van contactar amb pacients de Requena pendents d'ecocardiograma perquè es desplaçaren València al fet que se'l realitzaren.

De la mateixa manera, recalca que durant setmanes d'agost els pacients que necessitaren radiografia havien d'acudir a l'hospital de Requena en traslladar a aquest punt al personal especialista en Radiodiagnòstic dels centres d'Utiel i Aiora.

CSIF assenyala també en el seu escrit que l'obertura vespertina dels centres de salut ha causat que, als matins, moltes consultes es vegen "desvalgudes" de professionals. A més dels no substituïts en vacances, "faltava el personal que ha treballat la vesprada anterior i l'ixent de la guàrdia del dia anterior". Aquesta situació es produeix per la manca de reforços.

La central sindical ha apuntat que a aquestes deficiències de plantilla s'afigen problemes de manteniment en el centre de salut i consultoris de Requena, fallades de refrigeració en el centre de salut d'Utiel o les humitats en el consultori de Sant Joan.

El sindicat urgeix, tant a Conselleria de Sanitat com a la Gerència del Departament de Requena, al fet que "augmente la plantilla i la presència de tècnics superiors en Riscos Laborals" i al fet que "siguen esmenades totes les deficiències detectades". També sol·licita informació sobre les funcions concretes dels denominats rastrejadors i la seua relació amb Atenció Primària en el Departament de Requena.