Leticia Sabater revela su relación con un sobrino del rey Juan Carlos y que bailó con Felipe VI

La expresentadora y cantante Leticia Sabater fue entrevistada este fin de semana en Socialité, donde confesó que mantuvo una relación sentimiental con un miembro de la familia del reyJuan Carlos I y contó varias anécdotas de su relación con Felipe VI y las infantas Cristina y Elena.

El colaborador Alessandro Lecquio había apuntado al noviazgo de Sabater con Fernando Moreno de Borbón, sobrino del rey Juan Carlos y la cantante confirmaba que así fue, que salieron durante casi un año. Moreno de Borbón falleció tiempo después en un accidente de moto, a los 44 años.

"Era una persona maravillosa, un gran amor. Fue una relación de verdad, salíamos casi todos los días. Lo dejé porque me aburría demasiado el círculo de amistades, con tanto apellido importante", aseguraba Leticia.

A pesar de eso, reconoció haberlo pasado bien rodeado de personalidades, incluido el ahora rey Felipe VI. "En esos círculos siempre me lo he pasado muy bien. Era normal ver al rey en una discoteca, podías bailar con él tranquilamente", aseguraba la cantante, que, eso sí, dijo que el rey no es un gran bailarín, pero sí una persona accesible.

"Nos presentamos, me dio dos besos y tuvimos una conversación absolutamente normal. Es encantador. Le encanta pasar desapercibido y que le trates como a una persona normal", decía Leticia Sabater, que también conoció a las infantas.

"Cristina es más divertida, quizá puede ser más parecida a mí, porque es más abierta, pero las dos son encantadoras", aseguraba la autora de La Salchipapa.