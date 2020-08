Coronavirus.- La Diputación suspende la sexta edición del festival literario 'Málaga 451' de La Térmica

El festival, que en un principio estaba previsto para el 8 de mayo y que tuvo que ser pospuesto al 11 de septiembre, finalmente no se celebrará a pesar de que su desarrollo estaba diseñado para cumplir con todas las medidas de seguridad, con reserva previa y limite de aforo.

Rivas ha agregado que, "no obstante, debido a la evolución de la pandemia, y para evitar desplazamientos desde distintos puntos de España y del mundo por parte de los invitados, así como posibles aglomeraciones, hemos decidido no celebrar la que sería la sexta edición de uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad auspiciado por la Diputación de Málaga".

La vicepresidenta segunda ha querido mandar un mensaje de aliento a los libreros, protagonistas de este festival, y al sector cultural de la provincia "que una vez más han sido golpeados por la crisis sanitaria, pero tenemos que ser precavidos y evitar cualquier acción que ponga en peligro la salud de los malagueños o invitados".

"Málaga 451, en sus seis años de existencia se ha consolidado como una de las citas más importantes y de mayor personalidad del mundo de las letras, con la participación de la industria del libro y el apoyo fundamental del gremio de los libreros", ha valorado.

En total, más de 30.000 personas han podido disfrutar de su programación en directo en los últimos años, con una media de más de 1.000 ejemplares vendidos por encuentro en la zona de venta habilitada para las librerías y editoriales malagueñas, han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.

En su ya extensa relación de participantes, figuran algunos de los autores más celebrados del panorama nacional e internacional, como es el caso de Michel Houellebecq, Jean Echenoz, Mircea Cartarescu, Almudena Grandes, Fernando Aramburu, Enrique Vila-Matas, Antonio Soler, Wendy Guerra, Thurston Moore, Amalia Bautista, Chantal Maillard, Manuel Vicent, Antonio Escohotado o Nuccio Ordine, entre muchos otros.

Para la edición de 2020 se contaba con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Cervezas Alhambra, Garum Motor, British Council y Narita, y con un cartel encabezado por los Premios Príncipes de Asturias John Banville y Emilio Lledó, a los que se sumaba una lista de autores de amplio recorrido y prestigio, como la Premio Nacional de Literatura Cristina Morales, Dolores Redondo, Francisco Ferrer Lerín, Juan Carlos Mestre, Elvira Navarro, Juan Cobos Wilkins, Julieta Valero, Elizabeth Duval, Alejandro Simón Partal, Enrique Juncosa o Antonio Orejudo. Javier Álvarez, Tulsa o Soleá Morente con Pájaro Jack y Napoleón Solo (Prado Negro) eran los nombres propios del programa musical con Cervezas Alhambra.

Además, se incluían novedades como la puesta de largo del ciclo de encuentros virtuales, It's time to talk: Hablemos de Libros, organizado junto al British Council, que, no obstante, se irá desarrollando con la literatura británica como eje a lo largo del año.

Por último, Rivas ha querido recordar que con la intención de paliar las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19, y por consiguiente, para ayudar a la recuperación económica, social y del empleo en la provincia de Málaga, la Diputación ha puesto en marcha "un ambicioso plan", el Plan Málaga, dotado de 233 millones de euros, de los cuales 1,18 millones van dirigidos al apoyo de la industria cultural de la provincia.