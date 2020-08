Clara Lago, sobre el cáncer de Dani Rovira: "Te puede llegar con las facturas por pagar"

Una de las mejores noticias del verano fue que el actor malagueño Dani Rovira pudo superar el linfoma de Hodgkin que se le había diagnosticado. Ahora, su pareja, Clara Lago, ha realizado algunas reflexiones sobre el duro trance que ha pasado el cómico.

En declaraciones a ABC, la actriz, que se encuentra en el Festival de Málaga presentando su última película, Crónica de una tormenta, dijo que "una enfermedad como la que ha sufrido él no es algo agradable, eso está claro. Pero la pandemia y el confinamiento nos han permitido poder volcarnos al 100% con ella".

"La vida se ha parado en el momento en el que lo necesitábamos. Yo sólo tenía que preocuparme de cuidarle y él de recuperarse. Hemos tenido mucha suerte en ese sentido porque enfermedades como ésta van y vienen todos los días. Te puede llegar en mitad de la vida, con las facturas por pagar, los niños, los planes...", dijo la intérprete.

Clara Lago ha vivido muy de cerca la enfermedad de Dani y fue una de las primeras personas en felicitarlo públicamente en redes sociales: "Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles".

"Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también", escribió.