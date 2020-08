El PP cree que Puig "navega sin rumbo" frente a la Covid-19

En un comunicado, ha lamentado que la gestión realizada por el 'president' durante la pandemia se resume en "indecisión, descontrol y falsedades", y ha advertido de que la Comunitat tiene tres grandes frentes abiertos derivados del coronavirus: educación, sanidad y economía.

Respecto al primero de ellos, la educación, ha aseverado que el inicio del curso escolar "está a la vuelta de la esquina y los padres y docentes están llenos de incertidumbres" porque "digan lo que digan la 'vuelta al cole' no está clara, ni se sabe cómo se van a articular las clases, los grupos burbuja, el transporte escolar, el comedor o si habrá actividades extraescolares".

José Juan Zaplana ha denunciado también "el grave error" de Puig y del conseller de Educación, Vicent Marzà, al denegar la implantación de la figura de la enfermera escolar, tal y como lleva pidiendo el PPCV desde hace meses. "Sería una buena herramienta de control de la situación, de prevención y de seguimiento y no solo no la quieren, sino que van a cargar a los docentes con tareas que no les competen", ha insistido.

Asimismo, ha criticado que el Consell prohíba a los ayuntamientos, como al de Torrevieja, hacer PCR a los docentes y ha lamentado: "Puig ni protege ni deja que se proteja a quienes enseñan a nuestros hijos".

"DEBERÍA SALIR A LA CALLE"

"Lo que debería hacer Puig hoy mismo es salir a la calle y comprobar cómo está la situación. Los centros de salud están colapsados, pedir cita es prácticamente imposible, los MIR siguen de huelga, las intervenciones quirúrgicas se suspenden. Dice Puig que la situación de la Comunitat Valenciana no es mala, pero ayer los contagios se dispararon hasta los 829 casos. Toda la gestión del Botànic está llena de incoherencias", ha señalado.

Además, ha cuestionado que "dicen que hay mayor número de positivos porque se hacen más pruebas, a la vez que nos cuentan que se han quedado sin reactivos para hacer esas pruebas" y se ha preguntado: "¿En qué quedamos? Nos dijeron también que los contagios derivaban del ocio nocturno, pero se cerró y siguen creciendo los casos".

El portavoz de Sanidad ha hecho énfasis en si hay suficiente material para la protección del personal sanitario porque "lo que sí hay es un comisionado, una consellera, multitud de altos cargos, tres partidos sustentando al Consell y no se traduce en nada".

"El presidente no sabe dónde está y en la Conselleria de Sanidad sucede lo mismo. No sabía si dictar la obligación de llevar mascarillas y luego lo tuvo que hacer cuando vio que otras comunidades daban el paso, hace unas semanas no sabía si aplicar la prohibición de fumar y al final tuvo que hacerlo cuando vio que desde Galicia se hacía", ha criticado.

Asimismo, ha destacado que "ayer desde Sanidad argumentaban que su capacidad de rastreo era suficiente y que recurrir al ejército sería el último recurso", lo que supone "otra falsedad" porque "no han pasado ni 24 horas cuando Puig ha anunciado que pedirá al Gobierno 150 rastreadores para el área metropolitana de Valencia. Es absolutamente incomprensible".