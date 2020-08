Natalia Rodríguez cuenta que tuvo coronavirus y comparte su experiencia para concienciar a sus seguidores

Hace unos días, Fernando Simón pedía a los influencers que concienciaran a sus seguidores para que se mantuvieran a salvo y protegidos del coronavirus. Muchos de ellos se sumaron, y ahora ha sidoNatalia Rodríguez la que ha recogido el testigo.

La cantante publicaba hace unas horas un vídeo en Instagram donde sacaba a la luz que había padecido el coronavirus a finales de julio y principios de agosto, explicando cómo se enteró de su positivo de Covid-19 y cómo se contagió, relatando su experiencia personal.

"A finales de julio, principios de agosto, di positivo en coronavirus. Lo supe porque un contacto muy cercano a mí empezó a sentirse fatal, fue al hospital, le hicieron la PCR y dio positivo", comienza contando la exconcursante de OT 1. "Una epidemióloga se puso en contacto conmigo, me hicieron el PCR y di positivo. Yo me asusté muchísimo porque estaba en casa de mis padres y tenía muchísimo miedo de que ellos estuvieran contagiados por mi culpa, así que le hicieron el PCR a toda mi gente, a todos mis contactos y todos salieron negativos".

También cuenta que se mantuvo aislada e hizo todo lo posible para evitar contagiar a otras personas: "Me he sentido con energía, he hecho deporte, eso sí. He estado aislada unos 20 días, sin contacto con nadie, con mi propio baño, mi ropa la metían en una bolsa para que no estuviera en contacto con la de mi familia. Pero eso ya ha pasado, me han hecho las analíticas, ha salido que soy inmune, que tengo los anticuerpos y que no contagio".

Finalmente, la cantante ha querido dejar claro que, aún habiendo pasado la enfermedad, piensa seguir cumpliendo a rajatabla todas las medidas sanitarias e insta a sus seguidores a hacer lo mismo: "Da miedo porque hay muchísimos rebrotes y parece que nos estamos relajando y no puede ser. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir usando la mascarilla, lavándonos las manos. Teniendo distancia social porque parece que nos hemos olvidado de todo lo que hemos pasado, de esos meses de confinamiento encerrados. Así que espero que, desde aquí, mi testimonio haya servido un poquito para algo, que no nos olvidemos y sigamos las normas".

Mucha gente ha compartido en los comentarios su opinión y ha dado las gracias a Natalia por compartir su experiencia para que sirva de ejemplo a aquellos que todavía no se toman la enfermedad en serio o que incluso reniegan de su existencia.