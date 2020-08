Omar Montes, en 'Pasapalabra': "Desde pequeño mi sueño es ir a la Universidad de Harvard"

Omar Montes sigue dejando buenos momentos en su paso por Pasapalabra. Si la semana pasada sorprendió a todos con su preparación para el concurso de Antena 3, este lunes confesó uno de sus sueños: "Ir a la Universidad de Harvard".

El cantante se volvió a enfrentar con El Sevilla en 'La pista musical', donde el vocalista de Los mojinos escozíos reconoció que "creo que voy a perder solo para no tener que bailar".

Mientras que Montes admitió sonriendo que "vengo enfadado y me he descargado Spotify Premium" para ganar la prueba. Entonces Roberto Leal dio paso a la primera pista: "Año de la canción, 1983".

Montes suspiró al escucharle y el presentador le dijo que "ya veréis como os va a sonar... Por 5 segundos, ¡música!". El Sevilla fue el primero en apretar el pulsador: "Tengo una, pero pensaba que era del 82", provocando las risas en el plató.

"Sé quién es, pero no sé el nombre. No voy a decir nada para no darle pistas a mi contrincante", comentó El Sevilla. El rebote fue para Montes, que se puso de pie para ponerse a cantar y bailar el tema que había sonado, Uptown girl, de Billy Joel, acertándolo a la primera y logrando 5 segundos para su concursante.

Omar Montes y El Sevilla, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El Sevilla volvió a quejarse de la música que selecciona el programa para la prueba: "Sigo diciendo que vaya múscia que buscáis, todavía no he escuchado una buena", mientras que Melody añadió que "ya comentamos que íbamos a dejarnos ganar.

Tras el baile de la victoria, Montes admitió que "estoy estudiando, desde pequeño mi sueño es ir a la Universidad de Harvard porque me han dicho que en la cafetería de allí se desayuna bien", provocando las carcajadas de Leal.