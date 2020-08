El Sevilla se queja en 'Pasapalabra': "¿No ponéis música buena en este programa?"

Tras la presentación de los nuevos equipos de Pasapalabra este jueves, Roberto Leal dio paso a las diferentes pruebas del concurso, hasta que llegaron a 'La pista musical', donde el enfrentamiento entre El Sevilla y Omar Montes dio mucho juego.

"Año de la canción, 1991. Por 5 segundos, ¡música!", afirmó Leal, dando paso a la primera pista para ambos artistas. El Sevilla fue el primero en apretar el pulsador: ¡"Ostras! Se el grupo: ¿Con eso vale? También conozco la melodía".

Pero el presentador le pidió que tenía que darle "algo de la letra de la canción", a lo que el cantante le contestó que "se la misma que la del himno de España. Si no me equivoco, el grupo es R.E.M.".

El Sevilla y Omar Montes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El rebote fue para Montes: "Espero que con esto me convaliden el Graduado Escolar...", pero no supo responder, y el presentador dio paso a la siguiente pista, un verso de la canción: "Put it in the ground where the flowers grow".

"Yo hablo sánscrito, pero como es una lengua muerta y no se puede hablar, no lo hago", se excusó Montes irónicamente. Ninguno de los dos invitados supo contestar correctamente: "No entiendo como no os ha ayudado ese verso", afirmó Leal.

Por 3 segundos, el equipo del programa puso un poco más de música y Montes no paró de apretar el pulsador convencido de saber la respuesta: "Say happy people", afirmó mientras intentaba tararearla.

"No es exacto", afirmó el presentador, a lo que el cantante le contestó: "¿Cómo no lo va a ser? Si la he escuchado toda la vida". El Sevilla tampoco supo contestar y pasaron a la siguiente pista, el título de la canción desordenado: "Happy shiny people".

Tampoco supieron ordenarlo correctamente y, tras escuchar la música de la última pista, ambos desistieron en sus intentos y no lograron ningún segundo para sus concursantes ya que no adivinaron que se trataba de R.E.M. y su tema Shiny Happy People.

"¿Es que no ponéis música buena en este programa?", se quejó el vocalista de Los Mojinos escozíos antes de pasar a la siguiente prueba y dejando muy sorprendido al presentador.