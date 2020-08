Omar Montes, en 'Pasapalabra': "No he dormido escuchando audiolibros del diccionario para preparar el concurso"

Este jueves, Pasapalabra recibió a nuevos invitados: Melody, El Sevilla, Lucía Hoyos y Omar Montes, que se repartieron entre los equipos azul y naranja. Todos comentaron con Roberto Leal su alegría por participar en el concurso de Antena 3.

"Tenemos equipos nuevos en la oficina", señaló el presentador, dirigiéndose en primer lugar a Melody, que afirmó que "estoy feliz de verte y de estar en un programa tan bonito y tan cultural".

Su compañero en el equipo naranja fue el vocalista de Los mojinos escozíos, que comentó que, como la cantante, el presentador y Lucía Hoyos, él también era andaluz: "Soy de San Juan de Aznalfarache, al lado de Alcalá de Guadaíra (la localidad de Roberto Leal)".

El presentador exclamó: "Hoy somos cuatro sevillanos en la mesa. Puede pasar cualquier cosa, todo bueno, eso sí".

Equipo naranja de 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

La siguiente en saludar fue la actriz y presentadora, que no dudó en admitir sus nervios: "Hay gente que va a Disney y yo vengo a Pasapalabra. Me tenía que haber tomado medio Lexatin o algo porque estoy un poquito atacada por la presión". Y mirando a cámara, se dirigió a su madre: "Mamá, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda, no me presiones".

Pero el que realizó una presentación más sorprendente fue Omar Montes: "Estoy un pelín cansado porque no he dormido esta noche. Me he puesto a escuchar audiolibros del diccionario", afirmó, provocando las carcajadas de Leal.

"Me he dormido tardísimo, sobre las 6 de la mañana, y me he quedado en la i griega", añadió, provocando las bromas del presentador: "Mucha suerte que veo que te lo has currado". Antes de comenzar, el cantante añadió: "Vengo a tope, pero soy mal cliente, os aviso. Veremos...".