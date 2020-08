El PP pide "un plan de choque" para el sector hostelero porque las medidas del Gobierno Vasco suponen "su ruina"

En rueda de prensa en Bilbao, la presidenta de los populares vascos, Amaia Fernandez, ha lamentado que el Ejecutivo Urkullu plantee "medidas" para la hostelería, pero "no soluciones", y ha advertido de que "no es de recibo" que se deba esperar a la formación del nuevo Gobierno "para analizar la situación del sector". "El pan del sector hostelero no entiende de calendario ni de estrategias políticas", ha señalado.

Por otra parte, ha anunciado la intención del PP de denunciar a la consejera de Educación, Cristina Uriarte, ante el Ararteko "por su indolencia" mostrada respecto a la vuelta del alumnado a las aulas. También ha criticado a la ministra de Educación, Isabel Celáa, que "sigue de vacaciones y no ha hecho los deberes".

Por otra parte, Amaia Fernández ha anunciado que los populares perseguirán una declaración institucional en las Juntas Generales de los tres territorios vascos para "rechazar el decreto de Pedro Sánchez", que pretende "confiscar los ahorros a los Ayuntamientos". Además, ha pedido que se apruebe una "cláusula foral" que "salvaguarde la realidad competencial vasca".