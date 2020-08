UNIA.- Experto considera que el aceite de oliva necesita "un valor añadido en términos de producción ecológica"

Así lo ha indicado a los periodistas en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, donde dirige, junto a Noelia Rodríguez, el curso de verano 'Modelos agrarios sostenibles. Alternativas a la actual crisis agroalimentaria'.

El experto, con una amplia experiencia en la docencia de agricultura sostenible, ha afirmado que la crisis del olivar de Jaén tiene su origen en una relación inversa entre producción y precio. En este contexto, García encuentra una solución en "producir algo menos pero mejor y con un valor añadido".

García Roberto, que también ha sido miembro del EGTOP (Comisión Permanente de Asesores en Agricultura Ecológica de la Unión Europea), también ha advertido que producir en masa requiere garantías de almacenaje y "no todos los aceites se pueden almacenar sin que se oxiden, como es el caso del de arbequina".

Ha añadido que la situación actual del olivar jiennense se encuentra con diferentes trabas. Una de ellas es que, a diferencia de en otros países como en Grecia, "la edad media de los oleicultores es relativamente elevada". No obstante, ha asegurado que percibe interés entre la gente joven, ya que "acuden muchos jóvenes a los cursos" que imparte sobre ecología.

García ha señalado, además, que los cambios en la Política Agrícola Común (PAC) comienzan a dirigir el sistema agrícola hacia un modelo más sostenible. "La UE se ha dado cuenta de que no tiene sentido subvencionar un modelo que provoca impacto ambiental y que vamos a tener que pagar posteriormente", ha dicho después de contar que se están implementando cada vez más ayudas para prácticas sostenibles.

Durante su ponencia en el curso de la UNIA, ha abordado la gestión organizada de nutrientes. Para una mayor eficiencia en la producción, el profesor ha explicado técnicas para conseguir que los nutrientes del suelo estén sincronizados en tiempo con la demanda del cultivo.

Asimismo, ha dado algunas claves para diferenciar la calidad del aceite. En términos de organoléptica, "no parece haber diferencias entre ecológico o producción integrada". Sin embargo, según ha agregado, "el virgen extra que no es ecológico puede tener trazas de sintéticos, siempre dentro de lo que permite la ley, mientras que el ecológico no las tiene".