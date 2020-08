Isabel San Sebastián recrimina a Ramón Espinar instigar un escrache contra ella y él rectifica: "Ahora no lo haría"

La ministra de Igualdad,Irene Montero, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, han tenido que suspender sus vacaciones en la localidad asturiana de Felgueras. El acoso que la pareja recibe, casi a diario, en su vivienda en Galapagar se ha trasladado hasta su última escapada vacacional.

La pareja decidió volver a Madrid tras hacerse pública en redes sociales la dirección del alojamiento de la familia. Además, aparecieron unas pintadas cerca del lugar de hospedaje elegido por los líderes políticos. La pareja ha explicado que la decisión ha sido tomada "por la seguridad de sus hijos".

Los colaboradores de El programa del verano han analizado, este miércoles, la gravedad de la situación vivida por la pareja de diputados. Ramón Espinar, ex compañero de partido de Iglesias y Montero, ha condenado duramente el acoso recibido por los militantes de Podemos.

Isabel San Sebastián, contertulia del magazine matutino, ha tachado de incoherentes las afirmaciones de su compañero, ya que ha otorgado la creación de los escraches a los miembros de Podemos, en sus inicios en el ámbito político. La colaboradora ha recriminado a Espinar que hace unos años publicara un tuit en el que alentaba a los trabajadores de Telemadrid a "montarle un pollo" en la cafetería de la cadena.

"Y ahora no lo haría", ha respondido el ex senador de Podemos. No obstante, el activista ha aclarado que, en su opinión, no es comparable los escraches dirigidos contra algunos políticos, que son situaciones más puntuales, con el acoso prolongalado durante meses que tienen que sufrir día a día Iglesias y Montero. "No puedes comparar que te monten un poco en una charla universitaria a lo de Iglesias", ha añadido el colaborador.

La periodista ha agradecido que su compañero se arrepienta de instigar este tipo de acciones contra ella u otros personajes públicos. "Con los años te pasa a ti y empatizas", ha explicado Espinar. "Te das cuenta que detrás del personaje televisivo hay una persona de carne y hueso, con sus sentimientos, su familia... Aunque el personaje de Isabel San Sebastián te cree cierta animadversión y controversia política", ha comentado el exsenador.