Murga dice que Euskadi está en "fase ascendente de una nueva onda epidémica", aunque hay "dientes de sierra"

Murga ha comparecido este martes en Vitoria, acompañada de las consejera de Desarrollo Económico e Infaestructuras, Arantza Tapia, y de Educación, Cristina Uriarte, tras la primera reunión del Comité Asesor que asiste al Lehendakari, Iñigo Urkullu, como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), después de la entrada este pasado lunes en fase de emergencia sanitaria.

Según los datos facilitados por la responsable de salud, Euskadi ha registrado en las últimas 24 horas un total de 321 nuevos positivos, 43 menos que en la jornada anterior, tras la realización de 5.636 pruebas PCR este pasado lunes. Bizkaia continúa siendo el territorio con más casos con un total de 185, seguido de Álava con 72 y 53 en Gipuzkoa, además de 11 contagios de personas de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Asimismo, 17 personas con covid ingresaron este pasado lunes en planta, con lo que ascienden a 165 las personas hospitalizadas, mientras que en las UCI hay actualmente 17 personas con coronavirus.

La consejera se ha referido a la reducción del número de casos positivos por covid-19 de los dos últimos días en Euskadi que, en su opinión, supone "únicamente, un diente de sierra". "No se puede considerar una tendencia los resultados de dos días consecutivos. Nos gustaría valorar el conjunto de esta semana, realizar una media semanal", ha dicho.

A partir de ahí, según Nekane Murga, se evaluaría "algo como una tendencia, un cambio superior a un 10% en la suma del, al menos, siete días".

La consejera de Salud ha señalado que los datos "confirman que Euskadi continua inmersa en una fase ascendente de una nueva onda epidémica de covid-19, que evoluciona de modo diferente a la primera que vivimos en primavera".

En ese sentido, ha dicho que, "afortunadamente, actualmente está afectando a personas más jóvenes y con menor riesgo, pero progresando en el número de nuevos casos de forma más lenta", debido, en buena parte, a que las medidas de contención adoptadas "han dado sus frutos".

Por un lado, ha destacado la "eficacia de la red de vigilancia, que ha sido reforzada hasta alcanzar casi los 300 profesionales específicos dedicados a estas funciones, permitiendo detectar de forma temprana los casos y actuar inmediatamente, realizando un gran volumen de pruebas a contactos".

Por ello, ha señalado que muchos de los casos se detectan en pacientes asintomáticos y en segmentos de población más joven, "lo que en el mes de marzo no ocurría, ya que entonces no teníamos la capacidad de detección precoz que tenemos ahora y no realizábamos estas pruebas a los contactos".

Nekane Murga ha indicado que, al mismo tiempo y además del esfuerzo en el plano sanitario, "medidas como el uso obligatorio de mascarilla, las restricciones específicas en municipios más afectados o en determinados espacios, como el ocio nocturno, han sido determinantes para contener hasta ahora al expansión del virus, que, sin embargo, sigue aquí y continuará ganando terreno si no cambiamos algunos de nuestros hábitos de interrelación".

La responsable de Salud ha indicado que "la realidad epidemiológica presenta ahora algunos rasgos que nos preocupan especialmente". Uno de ellos, según ha dicho, es el aumento en el numero de ingresos que se producen, "tanto en planta de hospitalización como en las UCIs". "Aunque es asumible por el sistema sanitario debemos evitar que sigan incrementándose", ha advertido.

También ha alertado el incremento entre los contagios del porcentaje de personan que superan los 60 años y que, "por tanto, son personas de mayor riesgo de tener alguna complicación relacionada con la infección covid".

Murga ha reconocido que "otro aspecto preocupante" asociado al aumento de nuevos casos es el hecho de que el coronavirus haya comenzado a afectar de nuevo a las residencias de personas mayores.

"Estos indicadores son parte de los que nos muestran una nueva realidad epidemiológica, ante la que es necesario adoptar medidas más estrictas que en el marco de la situación de emergencia sanitaria permitan la contención de la transmisión del virus", ha dicho.

Se trata de un objetivo, según ha añadido, que "más allá de las medidas que como Administración puedan implementarse, exige también un compromiso individual de todos y cada uno de nosotros".

BROTES Y CRIBADOS

En cuanto a los cribados, Murga ha indicado que se mantiene abierto el de Azpeitia, donde hay citadas más de 300 pruebas PCR y, tras realizarse hasta ayer 2.600 PCR, hay 116 positivos.

Osakidetza mantiene abiertos los cribados del Muguru de Galdakao (Bizkaia), que tiene 1.100 pruebas hechas y 8 positivos; de la discoteca Fever de Bilbao, con 43 positivos y unas 330 PCR realizadas; y de la discoteca bilbaína Back Stage, con 200 PCR y 15 positivos identificados.

Además, sigue abiertos los cribados relacionados con el brote detectado en el Batzoki de Erandio, donde se han realizado 1.871 PCR y se han detectado 13 positivos, así como en el Ramontxu de San Sebastián, donde se han identificado 22 casos positivos entre las 1.431 PCR realizadas.

Por otro lado, el cribado relacionado con el Oh Malbec de Vitoria estña cerrado, dado que ya no se han identificado nuevas personas, y, tras realizarse 540 PCR se han detectado 20 positivos.

También en Vitoria se dan por cerrados los cribados del Sagartoki, con 553 PCR realizadas y 15 positivos; del Kilimajaro, con 32 PCR y 2 positivos; el Xixilu, con 1.107 PCR y 35 positivos; y el Kokolo de Agurain, con 143 PCR y 3 positivos.