Darias dice que era una "obligación" recurrir sentencia de Valdecilla y tilda de "imposible" pagar IVA de 2017

Por otra parte, ha tildado "de imposible" jurídicamente pagar a las comunidades la parte correspondiente al IVA de 2017 no abonado. "Ahora mismo no ha lugar porque jurídicamente es imposible y no se puede hacer", ha indicado la ministra, quien ha señalado que lo ocurrido con el IVA se deriva de una modificación que hizo el ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro.

Además, ha indicado que en la pasada legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que daba "una solución" a este asunto pero que, al no aprobarse, no pudo llevarse a cabo. Ahora, ha asegurado, es "imposible".

Así ha respondido este martes Darias (PSOE) en Santander a algunas de las habituales críticas del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), hacia el comportamiento del Gobierno central con Cantabria en estos asuntos.

Darias ha coincidido con Revilla en la inauguración de un seminario sobre 'Las Administraciones Públicas ante la crisis', en la que el presidente cántabro -que ha hablado en ocasiones de "maltrato" del Gobierno de España a Cantabria- esta vez no se ha quejado públicamente del recurso de Valdecilla ni de que el Estado no abone el IVA de 2017.

RESPUESTA A LAS QUEJAS DE REVILLA SOBRE EL FONDO DE 16.000 MILLONES

En cambio, Revilla sí se ha quejado del reparto de los 16.000 millones de euros del fondo extraordinario no reembolsable aprobado por el Gobierno de España para ayudar a las comunidades a hacer frente a los sobrecostes generados por la pandemia, una distribución en la que, según ha censurado este martes el presidente regional, Cantabria "ha sido la última".

Revilla ha criticado que este reparto ha sido "absolutamente injusto" porque han primado criterios de población, sin tener en cuenta el coste real de los servicios.

El presidente ha calificado de "disparate" que el destino de los recursos favorezca a las comunidades donde están las grandes urbes y "donde están los votos", en contra del discurso extendido de evitar que se siga despoblando España.

Cuestionada la ministra por esta queja de Revilla, Darias ha afirmado que "entiende" que es "legítimo que cada presidente haga sus reivindicaciones" pero cree que una de las lecciones dejadas por la pandemia es que "esto no va del 'qué hay de lo mío' sino que esto va de 'qué hay de lo nuestro'".

Además, Darias ha recordado que estos 16.000 euros del fondo no reembolsable es un dinero "extra" que otorga el Gobierno de España y que es adicional a lo que cada comunidad recibe por el sistema de financiación autonómica.

La ministra ha defendido que el Gobierno de España fue "más allá" de su ámbito competencial e hizo un "esfuerzo" que "nunca antes se había producido" al aprobar este fondo de 16.000 millones extras para ayudar a las comunidades a afrontar la situación de "excepcionalidad" motivada por la pandemia.

"Sé que con este reparto nadie está de acuerdo pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido ni reparto?", se ha preguntado la ministra.

Además, ha defendido que el reparto de este fondo se ha realizado siguiendo "criterios objetivos". Así, ha señalado que los 9.000 millones que de ese fondo iban a financiar gasto sanitario se han distribuido teniendo en cuenta en cuáles ese gasto ha sido mayor porque ha tenido un mayor impacto de la pandemia.

En esa distribución, ha insistido en que el reparto se ha hecho en base a "criterios objetivos", teniendo en cuenta por ejemplo el número de campas UCI empleadas, las pruebas PCR realizadas u otras cuestiones.