Paula Echevarría explica cómo se entiende con David Bustamante por el bien de su hija Daniela

Cuando hay algo más importante que el mayor o menor rencor que se pueda guardar una pareja que ha roto, es decir, cuando hay hijos por delante, es deber de ellos aparcar sus diferencias y mirar por el bien de, en este caso, la menor. Porque hablamos de Daniela, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante.

En una de sus últimas apariciones públicas, la actriz ha relatado cómo ha sido para ella este confinamiento por el coronavirus con su chico, Miguel Torres, que hace nada le dedicaba una hermosa declaración de amor por su 43º cumpleaños, y su pequeña.

En marzo, una vez ya comenzó el estado de alarma y comenzaron a cerrar los colegios, la joven de 11 años (soplará 12 velas en menos de una semana) se quedó con su madre en la nueva casa que esta adquirió a las afueras de Madrid y que ha constituido, dada su extensión, en un refugio perfecto para los tres.

"Era una situación angustiosa, no había manera de frenarlo", ha recordado la influencer sobre aquellos primeros meses en los que se iba poco a poco conociendo cómo avanzaba la pandemia a nivel mundial. Además, se muestra agradecida por la suerte que ha tenido.

"A nivel personal tengo que dar las gracias de que no he tenido nadie demasiado cerca. Hemos estado todos a salvo y he tenido tiempo de estar en casa con mi chico y mi niña", ha comentado Echevarría, quien poco después de la cuarentena tuvo que zanjar los rumores sobre un posible embarazo.

Sin embargo, David Bustamante, por supuesto, quería lo mejor para su hija y no deseaba que dejase de estudiar. Por ello, tanto él de manera virtual como la it girl desde su propio casoplón le fueron ayudando con la materia que se iba impartiendo haciendo de ocasionales profesores particulares hasta finalizar el curso.

"Esa parte ha sido un poco intensa. Al principio estábamos todos muy perdidos: los profesores, los niños y los padres", ha reconocido la intérprete de Velvet o Gran reserva. Eso sí, y aunque reconozca que tanto ella como el cantante han podido llegar a ser "muy coñazo", no han dejado ninguna lección sin impartirle a la joven Daniella.

"Al final, tanto David como yo cogimos las riendas del asunto y éramos como el profesor Bacterio, los dos ahí a tope", ha asegurado Paula Echevarría haciendo referencia al famoso científico de las historietas de Mortadelo y Filemón. De ahí que ambos estén disfrutando de unas merecidas vacaciones y Daniela esté disfrutando de pasar tiempo durante el verano con sus dos profesores favoritos.