'Pasapalabra' rinde homenaje a Lina Morgan en su prueba musical

La prueba musical siempre otorga buenos momentos a los espectadores de Pasapalabra, a sus concursantes, invitados y presentador. Este martes no iba a ser menos y la canción de la prueba hizo que todos saltaran a bailar alrededor de la mesa del concurso.

En esta ocasión se enfrentaron Carlos Chamarro y Santiago Segura con el reto de conseguir cinco segundos para su concursante. Roberto Leal les dio la primera pista: "Es una canción de 1975".

El tema comenzó a sonar y Chamarro fue el más rápido en apretar el pulsador, mientras que Segura admitió: "Que suerte que no me la sé porque le he dado y no funciona". Pero su compañero tampoco supo la respuesta.

La siguiente pista fue un verso de la canción: "Llego nuevamente a seguir mi historia", señaló el presentador. El actor de nuevo fue el primero en pulsar: "Tu dale", afirmó Segura mientras reía, pero ninguno supo responder.

Carlos Chamarro y Santiago Segura, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Un poquito más de música, por favor", solicitó Leal a su equipo. En esta ocasión, el director de cine fue el más rápido en darle al pulsador y con una sonrisa señaló al presentador dando señas de que sabía la respuesta.

Y empezó a entonar: "Emocionada y agradecida, solamente puedo decir, gracias por venir". Entonces el presentador señaló que: "Voy a pedir que se resuelva y vamos a dar una vuelta a la mesa en homenaje a Lina Morgan y su Gracias por venir".

En ese momento, todos se levantaron (Mónica Estarreado, Natalia Millán, Chamarro, Segura, los concursantes y Leal) y comenzaron a bailar homenajeando el famoso tema de la actriz madrileña.