Lady Gaga revela que casi deja tuerta a Ariana Grande grabando un videoclip

Llevan casi 176 millones de reproducciones en YouTube y ambas parte como favoritas en la próxima edición de los MTV Music Video Awards, pero la historia detrás de cómo fue el rodaje del videoclip de Rain On Me pudo tener consecuencias muy distintas para Ariana Grande y Lady Gaga.

Y es que Ariana Grande podría haber acabado como David Bowie: con anisocoria (asimetría en el tamaño de las pupilas) debido al golpe de una amiga. Porque sí, Lady Gaga, en el peor de los casos, casi deja tuerta a la autora de éxitos como thank u, next o 7 rings.

Durante el rodaje del segundo single del último disco de Lady Gaga, Chromatica, la cantante de Born this way, Telephone o Shallowarañó el ojo de Grande con sus uñas postizas durante uno de los pasos de baile que realizaban conjuntamente a lo largo de la grabación.

"La rocé con mi uña por accidente, mientras bailábamos", ha relatado la neoyorquina de 34 años en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram y en que relata entre la pena y la gracia cómo su compañera se lanzó al suelo un poco drama-queen mientras se dolía de la irritación que sentía.

Lo curioso es que, como el incidente no repercutió mucho más de lo meramente anecdótico, Ariana Grande agradeció más tarde el "honor" de haber sido herida en batalla por su ídolo. "Lady Gaga me arañó el ojo, qué honor. Espero que me deje una cicatriz", asegura en el Behind the scenes la artista de 27 años.

No es el único momento para el recuerdo que ha dejado este Cómo se hizo del videoclip (que está rodado por el director Robert Rodríguez, autor de películas como Sin City, Desperado o Abierto hasta el amanecer), ya que tras asegurar Grande que se tomaría un poco de Neosporin, comenzaron ambas divas a pelear a la manera de lucha libre.