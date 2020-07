Lady Gaga y Ariana Grande, favoritas en los MTV Music Video Awards

Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de este año a los premios MTV Video Music Awards (VMA) con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto Rain On Me, que podría alzarse como vídeo y canción del año.

Los importantes galardones, que celebrarán una gala sin público el 30 de agosto en Nueva York, anunciaron este jueves sus nominaciones y añadieron dos categorías diseñadas específicamente por la pandemia del coronavirus: Mejor vídeo musical desde casa y mejor actuación en cuarentena.

Tras Lady Gaga y Ariana Grande se situaron Billie Eilish y The Weekend, con seis candidaturas cada uno, y Taylor Swift, con cinco menciones ya que su aclamado último trabajo, Folklore, se lanzó fuera de plazo.

Entre los latinos, J Balvin recibió cuatro nominaciones, tres a mejor vídeo latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en Ritmo (Bad Boys For Life).

Por categorías, los candidatos a mejor videoclip del año son, además de Rain On Me: Everything I Wanted, de Billie Eilish; Blinding Lights, de The Weekend; The Man, de Taylor Swift; Life Is Good, de Future ft. Drake; y Godzilla, de Eminem ft. Juice WRLD.

Por su parte, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán por ser nombrados artista del año.

Mientras, Ariana Grande, ausente en ese apartado, tendrá el doble de papeletas para hacerse con el premio a la mejor colaboración por sus temas junto a Justin Bieber, Stuck with U, y Lady Gaga, Rain On Me.

J Balvin, líder entre los latinos

En la categoría de mejor vídeo latino J Balvin parte como favorito con tres menciones: Una por su canción Amarillo y otras dos por colaborar con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G en China por un lado, y por el otro con Maluma en Qué pena.

Tusa, de Karol G y Nicki Mian; Yo perreo sola, de Bad Bunny; y Mamacita, de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul, completan el apartado.

La española Rosalía, que el año pasado triunfó al ganar mejor coreografía y vídeo latino por Con altura, este año recibió una nominación en las categorías técnicas por la edición de A Palé.

Billie Eilish y Taylor Swif, candidatas a mejor dirección

Como curiosidad, en las categorías técnicas que normalmente reconocen a cineastas, fotógrafos y editores, este año figuran tres estrellas del pop: Billie Eilish y Taylor Swift, directoras de sus videos xanny y The Man; y el rapero A$AP Rocky, director de arte de Babushka Boi.

En cambio, el hermano de Billie Eilish y su habitual productor, Finneas, se estrena como artista nominado en la categoría de mejor vídeo del género alternativo, donde se batirá con pesos pesados como The 1975 y Lana del Rey.