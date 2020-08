El PP exige a Puig que se deje de "fe" y pida a los diputados del PSOE que rechacen el acuerdo sobre los remanentes

"Lo de tener fe está muy bien, pero de un presidente esperamos algo más; en la política se exigen reacciones contundentes", ha defendido en un comunicado la vicesecretaria regional del PP valenciano, Elena Bastidas, en relación a las afirmaciones de Puig en una entrevista a Europa Press.

A la espera de que el decreto-ley se convalide o derogue en el plazo de un mes, el 'president' confía en que se pueda producir un "acercamiento" en torno al acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP porque "todos tenemos que hacer esfuerzos para buscar acuerdos y, sobre todo, jerarquizar prioridades".

Para el PP, sin embargo, "no se sabe muy bien cómo se lleva eso de apelar a la confianza y no es suficiente". "La fe y los autos de fe están muy bien, pero no en la política, no es lo que se exige a un presidente que defiende los intereses de los ayuntamientos valencianos", ha incidido la también diputada 'popular' en Les Corts.

Esto supone, a su juicio, que Puig emplace a los socialistas en el Congreso a no apoyar el acuerdo y actuar "en pro y en beneficio de los ayuntamientos valencianos que han tenido una actuación ejemplar también durante la pandemia" porque "solo así estaría a la altura de lo que requiere la situación". En definitiva, "menos palabrería y más acción".