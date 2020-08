El PSOE pide una auditoría de los carriles bici de la ciudad y la segregación del tráfico de motor

Así lo ha manifestado tras comprobar la última medida que ha llevado a la práctica el equipo de gobierno para favorecer la convivencia entre ciclistas y vehículos a motor en la misma vía: "pintar el límite de velocidad de los carriles 30 con pintura deslizante".

"Nos han llegado casos de caídas en la carretera, porque el aceite de los coches sobre esta pintura convierte la señal de límite de velocidad 30 en una superficie resbaladiza", ha señalado a través de un comunicado.

Así, el edil del PSOE ha criticado que "no sólo no segregan carriles de ciclistas del resto de tráfico de motor, sino que toman una medida muy simple, la de pintar el límite de velocidad sobre la calzada, y lo hacen sin tener en cuenta que los ciclistas deben esquivar esta señal para no caerse, entrando en el carril más próximo".

Por ello, Quero ha pedido al equipo de gobierno una auditoría de los tramos de carril bici que hay en la ciudad, que consideran "a todas luces insuficientes", además de que informen sobre el tipo de pintura que se está utilizando actualmente sobre el pavimento para informar a los conductores de vehículos a motor que ese tramo de vía tiene un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.

De igual modo, Quero ha recordado que estos carriles 30, habilitados a comienzos del mes de mayo con preferencia para Vehículos de Movilidad Personal como bicicletas y patinetes, "no garantizan en absoluto la seguridad de estos usuarios frente a los turismos, luego esta medida no fomenta el uso de transportes sostenibles y tampoco ayuda a prevenir atascos, como se pensó desde el área de Movilidad".

El presidente de la Asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín, ha manifestado, por su parte, que "coger la bici en la ciudad de Málaga se está convirtiendo en una ruleta rusa, y ya no sólo por la convivencia de los ciclistas con los coches, sino porque cada medida que pone en marche el Ayuntamiento es peor que la anterior".

Martín ha criticado Ejecutivo local, ya que "en vez de segregar el tráfico a motor de las bicicletas, aumentando la red de carriles bici y creando vías exclusivas para los Vehículos de Movilidad Personal cuando no los haya, se dedica a pintar límites de velocidad sobre el pavimento".

"Esto no evita que los coches pasen a más de 50 y 60 kilómetros al lado de los que se mueven en bici. Coger la bici es jugarse la vida en determinadas zonas de la ciudad", ha apostillado.

Por último, ha recordado que ya ha presentado al Ayuntamiento una propuesta para "la creación de 70 kilómetros de corredores seguros a lo largo de toda la ciudad, sin necesidad de grandes obras, restando eso sí algo de espacio a los coches en las arterias principales". "A esta propuesta se han adherido muchos colectivos e incluso empresarios de vehículos de movilidad personal, porque es evidente que hay mejores formas que coger el coche para ir de un barrio a otro", ha concluido.