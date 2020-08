El COMLR hace un llamamiento "a la prudencia y responsabilidad" para evitar brotes de Covid-19

Recuerda que el COVID-19 no se ha dado por finalizado. "La pandemia sólo terminará cuando haya una vacuna", insiste Inmaculada Martínez Torre, presidenta del COMLR.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja "apelamos al compromiso ciudadano para que todos podamos vencer la pandemia. Los médicos han estado y están preparados para nuevamente estar a la altura que su profesión les exige en el momento en el que se les necesite pero es preciso que la sociedad se implique en cumplimiento de las medidas que se recomienden para el control de la pandemia".

Desde el Colegio, "no hemos vuelto a la normalidad anterior al comienzo de la crisis, sigue siendo muy necesario protegerse uno mismo y proteger a los demás, manteniendo la distancia de seguridad, extremando las medidas de higiene y utilizando mascarilla".

"Ingresar en la UCI y precisar ventilación mecánica con un respirador es bastante más incómodo que una mascarilla", señala Inmaculada Martínez Torre. "La población no puede pensar que la solución es tener respiradores, y no tomar las medidas que cada uno tiene a su alcance para evitar el contagio", añade.

Por ello, insisten, "la pandemia no ha terminado. Es mejor prevenir los contagios y, para ello, cada uno debe responsabilizarse y no sólo protegerse sino comprometerse con la sociedad, comprometerse con la salud y con la vida. La vida está en manos de todos, no solo de los médicos".