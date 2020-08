Podemos Baleares considera "un desprecio a los españoles y a la propia monarquía" la decisión de Juan Carlos I

López ha señalado en la entrevista, recogida en una nota de prensa, que si ahora hay unos supuestos casos de corrupción con una supuesta evasión de impuestos, "lo que tiene que hacer cualquier español, para dar ejemplo, es quedarse en España a disposición de la Justicia y ver qué va ocurriendo".

"Lo que no es normal es decir que te vas fuera de España si has sido o has ostentado el cargo que has tenido y justamente en medio de estos casos, que luego pueden llegar o no. Eso es respeto a la justicia y presunción de inocencia", ha añadido el diputado.

López ha señalado que si cualquier otro español lo intenta, automáticamente "te dirían usted se queda aquí y no se va fuera de España". "Este es el último desprecio que se le podría hacer a los españoles", ha indicado López, al tiempo que ha explicado que "cuando uno está al frente, tiene que ser intachable".

López, además, ha aseverado que "se puede hacer una lectura real -en cuanto a si solo es una carta de un padre a su hijo- pero es que ha sido el jefe de Estado durante 40 años y tiene que dar ejemplo". "Dar ejemplo no es irse fuera de España. Lo más normal es que hasta que esto se esclarezca, se ponga a disposición del Congreso", ha dicho el portavoz parlamentario.

A continuación, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlament ha insistido en que "la simbología es muy importante" y el irse de España justamente cuando, tanto en prensa como en la calle, "se tiene el debate o esa duda de lo que has representado, es un desprecio", incluso hacia la propia Monarquía.

Por último, López ha recalcado que desde el partido lo ven "como una falta de respeto". "No es un ciudadano más, normal y corriente. Creemos que cuando se dice que 'Hacienda somos todos' se tiene que velar porque se cumpla y cuando se dice que 'la Justicia es igual para todos' se tiene que dar ejemplo", ha concluido.