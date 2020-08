Meghan Markle cumple 39 años lejos de la realeza y como una ciudadana más

Este 4 de agosto Meghan Markle cumple 39 años. La duquesa de Sussex no está viviendo un momento sencillo, no solo porque su padre haya vuelto a la carga contra ella, sino también porque está inmiscuida en un juicio en el que, de primeras, va perdiendo.

Sin embargo, la esposa del príncipe Harry tiene claro que de haber seguido bajo la tutela de la familia real británica sería incluso menos libre para hacer los que quisiera en un día tan importante para ella (por eso se alegra tanto con cada nuevo paso que dan lejos de Buckingham).

Markle sabe perfectamente que los dos últimos cumpleaños que vivió allí, en Londres, distan mucho del estilo de vida que quiere llevar y solo los recuerda con cariño porque estaban a su lado Harry y el pequeño Archie -en el segundo-, pero no se compensaba con los sacrificios que debía hacer. Sobre todo, con que desde la casa real británica no les ayudaran en absoluto contra el acoso indiscriminado de la prensa y los tabloides.

Así que estas 39 primaveras tienen un regusto a libertad reconquistada, a ese Hollywood del que tan cerca viven ahora. De hecho, recientemente una publicación menor de Estados Unidos (aunque se hicieron eco otras de mayor calado social) aseguró que era al estilo diva como la actriz quería celebrar este día.

Los duques de Sussex, supuestamente, iban a gastarse más de 200.000 dólares en una enorme fiesta de tres días con multitud de invitados. Además, se aseguraba que ya tenían incluso una lista de condiciones, como la requisación de los teléfonos móviles y una prueba PCR a la entrada.

Según el medio, la idea de Meghan Markle era presentar a su marido dentro de la jet set hollywoodiense, algo que en teoría tendría que haber ocurrido con la presentación de su fundación, Archewell, pero que no se pudo dar debido al coronavirus.

Precisamente, cualquiera que haya seguido cómo han actuado los duques de Sussex durante la pandemia, ayudando a diversas organizaciones incluso repartiendo comida (siempre con mascarillas), sabe cuán difícil era que esta información resultase cierta.

Pero aún así los portavoces del matrimonio han tenido que salir a asegurar que la historia es "100% falsa" y que ninguna de las informaciones que se han dado sobre la fiesta se adecúan a la verdad. Ni siquiera, se supone, la de codear a Harry con la élite, toda vez que la casa en la que viven pertenece a Tyler Perry, multimillonario productor, actor, cómico y músico norteamericano que, aunque más desconocido en España, encabezó en 2011 la lista Forbes de la industria del entretenimiento.

Sea como fuere, lo cierto es que Meghan Markle está bastante contenta de no tener que pasar por tercera vez consecutiva su cumpleaños obligada a ir a Balmoral, la residencia escocesa de Isabel II, donde se solía reunir cada verano la familia Windsor.

En este año tan atípico, por contra, Meghan Markle vivirá su cumpleaños -el último antes de entrar en los 40- junto a Harry y Archie, esperando que pronto, el próximo día 11 de agosto, salga a la venta Finding Freedom, la biografía de los duques escrita por dos biógrafos de confianza (es la única, por ahora, que sí ha sido autorizada por ellos).