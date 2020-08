Thomas Markle, padre de Meghan, amenaza con hacer "todo lo que esté en su mano" para ver a su nieto Archie

El cuento de nunca acabar. Parece que justo cuando Meghan Markle y, por ende, también el príncipe Harry, quieren desentenderse más de todo lo que les relaciona con sus respectivas familias, de alguna forma siempre vuelven al punto de partida.

En el caso del nieto de la reina Isabel II ha sido con el final de Sussex Royal y todo el sentimiento de culpa que parece que le está royendo por dentro (según un nuevo libro), pero al hablar de la actriz hay que coger aire para empezar a contabilizar desengaños.

Sobre todo porque en su caso lleva varios años queriendo alejarse lo máximo posible de su padre, Thomas Markle, hasta el punto de enviarle aquella carta que ha sido el origen de tantos problemas, dado que en el juicio en el que está inmersa y en el que quiere defender a sus amigas contra los tabloides británicos, va a tener, así lo ha dictado el juez, que pagar los costos.

Entre todo, Thomas sigue metiendo cizaña y echando leña al fuego. "Amo a mi hija, pero realmente no aprecio en qué se ha convertido ahora. No la reconozco", dijo recientemente después de que salieran a la luz los primeros extractos de Finding Freedom, la biografía de los duques de Sussexque llega a las librerías el próximo 11 de agosto y que está escrita por dos biógrafos de confianza (es la única autorizada por ellos).

Ahora, tal y como ha revelado el hijo de Thomas y hermano de la duquesa de Sussex, Tom Markle Junior, su padre ha perdido toda esperanza de reconciliación con Meghan, pero ello no quita que no vaya a luchar por poder estar con su nieto Archie.

"Él ya no confía en ella y no quiere volver a verla después de todas las mentiras, manipulaciones y engaños que ha llevado a cabo en los últimos tiempos", ha asegurado Tom Markle Jr. a The Mirror, así como que el plan actual de su padre es viajar por el mundo para olvidar la tristeza.

Thomas Markle no conoce a su nieto, nacido hace 14 meses, y no parece que la intención de los duques de Sussex sea la de que tengan una relación. Por eso el abuelo del pequeño, asegura su hijo, amenaza con llegar hasta donde haga falta para poder verlo.

"Él va a luchar e irá allá donde sea necesario para poder ver a Archie. Harry y Meghan no son los únicos que pueden ir a los tribunales. A mi padre le encantaría poder abrazar de una vez por todas al pequeño", ha contado Tom, que ha hecho hincapié en que su hermana, además, no felicitó a su padre por su cumpleaños.

Queriendo dejar en mal lugar a Meghan Markle, su hermano sentencia que la única idea de su padre es ser un hombre feliz cuando muera y que eso solo puede conseguirlo si conoce a Archie. Sin embargo, en la misma declaración aprovecha para atacar al príncipe Harry.

"Pasó de dejar el ejército británico para cambiar pañales en una mansión de multimillonarios a miles de kilómetros de su familia mientras Meghan le decía qué decir y qué hacer", es su argumento.