El príncipe Harry tenía un Instagram secreto mientras salía con Meghan Markle

Un fragmento del libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Buscando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna) ha revelado detalles de la vida del príncipe Harry y Meghan Markle, que renunciaron hace meses a todos sus privilegios y obligaciones institucionales al desvincularse de la Casa Real Británica.

Entre esos detalles está que poco después de tener su primera cita en persona la actriz Meghan Markle comenzó a seguir la cuenta @SpikeyMau5, con una foto de perfil de un casco con forma de mouse, en Instagram.

No fue casualidad: era una cuenta secreta del Príncipe Harry, que la usaba para entrar en Instagram de forma anónima. El nombre de la cuenta tiene una explicación: combina el apodo del propio Harry, 'Spike' con uno de sus DJs favoritos, Deadmau5.

Esta cuenta ya está desactivada, así que no se puede curiosear sobre las actividades del príncipe Harry en la red social. Lo que sí se sabe es que la propia Meghan también tenía una cuenta que también se ha dado de baja ya, en la que, en las fechas en las que iniciaban su noviazgo, publicó: "Bésame" y "Corazones de amor en #London".