Meghan Markle y el príncipe Harry dan un nuevo paso para distanciarse de la casa real británica: abandonan 'Sussex Royal'

Al final han accedido a la petición de la reina Isabel II. En realidad, era cuestión de tiempo que sucediese. Lo curioso en todo caso es que se haya dado justo cuando están tan inmiscuidos en asuntos legales (que por si fuera poco comienzan saliéndoles a pagar). Pero Meghan Markle y el príncipe Harry ya no son 'royals'.

Desde el principio: cuando el hijo de Carlos de Inglaterra le confesó a la monarca que querían desligarse de la corona, la soberana se lo dejó muy claro: tenían que abandonar el término 'royal'. Aceptó. También querían que dejasen de ser duques de Sussex, pero por ahí no pasó: el título nobiliario no le pertenecía a ella y no renunciarían a él.

De aquello, aunque parezca que hace mucho tiempo que ocurrió, apenas si llega a los cinco meses. Desde entonces, Meghan y Harry aún tenían vínculos con la Fundación Sussex Royal pero, tal y como informa varios medios internacionales, eso está a punto de acabarse.

A primeros de julio presentaban los documentos para la disolución de la organización, dando por concluidas todos sus vínculos con el término 'royal' y pudiendo centrarse, como es su intención, en Archewell, la fundación que ellos mismos crearon.

Con ella, que toma su nombre no solo del pequeño Archie, su hijo, sino también del vocablo filosófico de origen griego arché que significa 'Primer elemento, fuente de acción, principio de universo, fuerza motora', llevarán a cabo todas sus labores altruistas, a las que piensan destinar sus recursos.

Entre los objetivos que ahora se pondrán para cuando acabe la crisis del coronavirus, en la que han ayudado en Los Angeles como repartidores de comida a través de Project Angel Food y preparándola para los más necesitados con Homeboy Industries, serán el poder proveer de material escolar, educativo y audiovisual a diversos grupos desfavorecidos.

De hecho, la cuenta de Instagram de Sussex Royal lleva sin actualizarse desde el 30 de marzo, pero no se elimina, y la razón que la prensa especula es porque están buscando la forma de no perder los casi 11 millones de seguidores que tienen.