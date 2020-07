El padre de Meghan Markle critica a los Sussex tras la publicación de su biografía: "No reconozco a mi hija"

La relación de Meghan Markle con su padre, Thomas Markle, ha atravesado serios altibajos desde que la duquesa de Sussex comenzara a compartir su vida con el príncipe Harry. Por ello, no es de extrañar que el director de cine haya vuelto a salir a la carga para criticar las decisiones de la pareja.

El cineasta se ha pronunciado de nuevo en una entrevista con el periódico The Sun. "Amo a mi hija, pero realmente no aprecio en qué se ha convertido ahora. No la reconozco", expresa Markle, que no está conforme con los primeros extractos de Finding Freedom, la biografía de los Duques de Sussex firmada por Omid Scobie y Carolyn Durand.

En la conversación con el tabloide británico, el entrevistado se muestra muy molesto por las últimas informaciones que están saliendo a la luz sobre la ruptura entre los Sussex y la Familia Real Británica, así como por los pasos que ha estado dando la pareja desde que formalizó su relación.

De este modo, en cuanto a la información que salió del supuesto rechazo del Príncipe Harry y Meghan a la ayuda que le ofreció la realeza para proteger a Thomas, contesta: "El hecho de que la realeza les aconsejó que me ayudaran y se negaron a hacerlo es un hecho increíble".

'Finding Freedom' saldrá a la venta en agosto

Finding Freedom estará disponible el próximo 11 de agosto. No obstante, ya se ha convertido en el libro más vendido en la versión británica de Amazon, a pesar de que falten dos semanas para su lanzamiento.

Sobre la relación entre Meghan y su padre, el libro trata el momento en el que esta le escribió una carta mientras estaba en FaceTime en una bañera. Además, en sus páginas se afirma que la duquesa no habla con el director desde mayo de 2018, cuando se celebró la boda de los duques de Sussex.