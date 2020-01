Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, carga contra su hija tras el 'Megxit': "Esta no es la chica que yo crié"

Siempre está repitiendo que no entiende cómo su hija no quiere ninguna relación con él, que quiere retomar la relación, conocer a su nieto y un largo etcétera, pero poco tiempo le ha faltado a Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, para hablar de forma despectiva y cruel de su hija tras el ya conocido como Megxit, que ya tiene incluso 'merchandising' propio.

Dolido como está con la duquesa de Sussex, Thomas no ha dudado en lanzar toda la bilis que tenía dentro contra su hija en una entrevista que llega apenas días después de que se supiese que iban a abandonar la tutela de la casa real británica y horas después de que se informara desde Buckingham Palace del acuerdo al que han llegado la reina Isabel II y su nieto, el príncipe Harry.

Para Thomas Markle, patriarca de la familia Markle (aquella con la que la exactriz ni quiere mantener relación alguna), su hija y su marido están convirtiendo la casa real británica "en un Walmart con corona" , afirma haciendo referencia a la famosa cadena de supermercados norteamericanos con precios baratos.

Se trata de unas declaraciones hechas para un documental que pronto emitirá Channel 5 y que recoge Daily Mail-dado que se grabó el 8 de enero- y en las que Thomas Markle asegura que el comportamiento de su hija ha sido "vergonzoso".

"Se están convirtiendo en almas perdidas", afirma sobre los duques de Sussex, que en su opinión están atacando a la monarquía británica, "una de las instituciones más longeva y prestigiosa que existe". "Es ridículo. La están destruyendo, la están despreciando y desgastando. No deberían estar haciendo esto [el Megxit]. No sé qué están buscando, creo que ni ellos mismos lo saben", asegura.

Además, para el señor Markle su hija es un poco caprichosa y malcriada. "Esta no es la chica que yo crié", sostiene, a pesar de que Meghan Markle considera a su madre, Doria Ragland, quien se ha ocupado de ella toda su vida. "Que Harry y Meghan se separen de la realeza me decepciona. Cuando se casaron asumieron la obligación de ser miembro de la familia real y representarla. Es una tontería que no lo hagan", puntualiza.

"Ha cumplido el sueño que cualquier chica tiene, toda joven quiere convertirse en princesa y ella lo ha conseguido. Parece que está tirando todo por la borda por dinero, no puedo decir más…", continúa Thomas Markle, que, quizá por la fecha en la que se grabó, piensa que su hija, interesada, no se confomró con "tres millones y una casa de 26 habitaciones", refiriéndose a la reforma que llevaron a cabo en su residencia, Frogmore Cottage.

Sin embargo, ahora se sabe que, según el acuerdo al que han llegado, serán los duques de Sussex quienes retribuirán los 2,4 millones de libras (2.813.000 euros) que costaron las obras a las arcas públicas de Reino Unido.